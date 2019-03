Zakaj policija ni zaslišala Boruta Pahorja?

Kriminalisti pri Pahorju, Lahovniku in Križaniču v primeru Teš 6 niso odkrili kaznivih dejanj. Presenetljivo pa je, da policija s Pahorjem ni opravila ne razgovora ne zaslišanja v zvezi s sumi kaznivih dejanj, ki jih je naznanil Državni zbor.

V kabinetu predsednika republike so za portal Siol potrdili, da kriminalisti s Pahorjem niso opravili ne razgovora ne zaslišanja v zvezi s sumi kaznivih dejanj, ki jih je naznanil Državni zbor.

© Luka Dakskobler

Predsedniku republike Borutu Pahorju in nekdanjima ministroma Mateju Lahovniku ter Francu Križaniču se zaradi njihove vloge pri projektu šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) ne bo treba zagovarjati pred organi odkrivanja in pregona. Kriminalisti namreč niso našli razlogov za sume, da bi storili kazniva dejanja, poroča spletni portal Siol.

Po slabem letu dni namreč kriminalisti niso našli razlogov za sume, da so pri tem storili kaznivo dejanje opustitve dolžnega nadzorstva oziroma nevestnega ravnanja pri opravljanju svojih funkcij. Lani jih je namreč policiji in tožilstvu naznanil državni zbor ob obravnavi končnega poročila preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri projektu Teš 6.

Državni zbor je na podlagi končnega poročila ugotovil, da so Križanič, Lahovnik in Pahor politično odgovorni za naložbo TEŠ 6, saj so s tem izpostavili državo oz. javna sredstva nesorazmernemu tveganju zaradi načina financiranja projekta.

Šlo je za prvo naznanilo sumov kaznivih dejanj državnega zbora kot institucije proti aktualnemu predsedniku republike v zgodovini slovenske parlamentarne demokracije. A na Policijski upravi Ljubljana so menili, da podlag za vložitev ovadbe na tožilstvo nimajo. Za spletni portal so pojasnili, da so kriminalisti po vseh zbranih obvestilih s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Državni zbor (DZ) je namreč na podlagi končnega poročila ugotovil, da so nekdanja ministra za finance in za gospodarstvo, Križanič in Lahovnik, ter nekdanji premier Pahor kot posamezni nosilci javnih funkcij politično odgovorni za naložbo bodisi zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ali pa celo namernih ravnanj, saj so s tem izpostavili državo oz. javna sredstva nesorazmernemu tveganju zaradi načina financiranja projekta.

Med zbiranjem obvestil v zadevi Teš 6 policija ni potrkala na vrata Boruta Pahorja.

Kot poroča Siol na policiji o podrobnostih preiskave, ki so jo opravili, ne dajejo informacij. "Toda med zbiranjem obvestil v tej zadevi očitno niso potrkali na vrata Boruta Pahorja. V kabinetu predsednika republike so nam namreč potrdili, da kriminalisti s Pahorjem niso opravili ne razgovora ne zaslišanja v zvezi s sumi kaznivih dejanj, ki jih je naznanil Državni zbor," pišeta novinarja Primož Cirman in Vesna Vuković.