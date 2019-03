Evropska ljudska stranka naj bi začasno izključila Viktorja Orbana

Politična skupščina stranke EPP naj bi danes po neuradnih napovedih glasovala o predlogu predsedstva za začasno izključitev Fidesza, po katerem bi Orbanova stranka izgubila pravico do glasovanja na vseh strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje

Viktor Orban in Janez Janša na enem izmed prvih uradnih srečanj leta 2012, ko je bil Janša še premier Slovenije. Kasneje je bilo teh prijateljskih srečanj še veliko. Politika sta se med drugim redno srečevala na delovnih kosilih, Orban pa je bil tudi poseben gost na kongresu SDS v Mariboru. V zadnjem času je opaziti, da je stranki SDS Orban pomembnejši od Evropske ljudske stranke (EPP).

© Borut Peterlin

Najvplivnejša evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) naj bi danes po napovedih neuradnih virov začasno izključila stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana. Fidesz naj bi izgubil pravico do glasovanja na strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje.

Orban se je le delno odzval na tri pogoje, ki mu jih je zastavil vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfred Weber za normalizacijo odnosov, izpostavljajo viri.

Ti trije pogoji so: da ustavi sporno protimigracijsko kampanjo, uperjeno tudi proti predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, da zagotovi nemoteno delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti in da se opraviči za žaljive besede svojim kritikom v EPP, ki jih je imenoval "koristni idioti". Madžarski premier se je že opravičil za žaljive besede in ustavil kampanjo.

Politična skupščina EPP bo tako danes po neuradnih napovedih glasovala o predlogu predsedstva za začasno izključitev Fidesza, po katerem bi Orbanova stranka izgubila pravico do glasovanja na vseh strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje. Fidesz tako ne bi bil več navzoč na srečanjih EPP. Poleg tega naj bi za spremljanje sodelovanja med EPP in stranko Fidesz vzpostavili poseben odbor pod vodstvom bivšega predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya.

Po napovedih neuradnih virov se pričakuje, da bo politična skupščina danes ta predlog podprla.

Na to kaže tudi neuradna novica, da naj bi ključni igralki v EPP, nemška krščansko-demokratska unija (CDU) in njena sestrska bavarska krščansko-socialna unija (CSU), podprli suspendiranje članstva Fidesza.

Neuradni viri sicer ob teh napovedih ponavljajo, da je v primeru, če bi kazalo na izključitev oziroma zamrznitev članstva Fidesza, mogoče pričakovati tudi, da se Orban sam izključi iz stranke pred glasovanjem. Orban ima danes ob 17. uri v Bruslju predvideno novinarsko konferenco.

Predsednik stranke SDS (prav tako članice EPP) Janez Janša je v pismu predsedniku stranke Evropske ljudske stranke Josephu Daulu pozval k odpovedi ali preložitvi glasovanja o usodi stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz, saj da v primeru glasovanja stranka izgubi ne glede na izid. Opozoril je, da EPP z glasovanjem tvega razdor v svojih vrstah in tudi zmago na evropskih volitvah.

Janša v pismu s ponedeljkovim datumom izraža trdno prepričanje, da se mora EPP izogniti razdoru v svojih vrstah, saj mora v tem ključnem političnem trenutku ostati enotna in se enotno boriti za Evropo.

"Stranka ni videla ljudi in ljudje niso videli stranke."

(Janez Janša, SDS)

Glasovanje po njegovem mnenju pomeni neizogiben razdor, in to sredi kampanje za evropske volitve, kar ne bi moglo biti bolj samouničevalno. To tudi ogroža zmago EPP na volitvah in možnosti, da vodilni kandidat EPP za volitve Manfred Weber postane naslednji predsednik Evropske komisije, svari Janša.

V pismu, dolgem približno tri strani in pol, Janša med drugim izpostavlja, da je opis kršitev jedrnih vrednot EPP, ki se očitajo Fideszu, "ostal plitek" ter zastavi vprašanje, katere jedrne vrednote je kršil Fidesz.

Isti teden, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron predstavil manifest o prihodnosti Evrope, so sestrske stranke EPP pozvale k izključitvi Fidesza, še izpostavlja Janša. Ob tem navede komentar "starega modrega prijatelja iz Avstrije": "Kaj za boga delate v EPP? Macron je sprožil razpravo o prihodnosti Evrope, vi ste pa sprožili in se se ustrelili v koleno."

Na koncu pisma Janša navaja tudi besede Ivana Cankarja, potem ko je njegova stranka izgubila na volitvah pred sto leti: "Stranka ni videla ljudi in ljudje niso videli stranke."

PREBERITE SI TUDI: