Ni planeta B!

Kako je Slovenijo zajel podnebni štrajk in zakaj mladim ni vseeno

© Borut Krajnc

»Ekosistem > egosistem!«, »Denarja ne moremo jesti«, »Profit si vtaknite v rit!«, »Zanikanje ni politika!«, »Odrasli, odrastite!«, »Tudi za vaše otroke gre!« To so sporočila s transparentov protestnikov, ki so se prejšnji petek pet minut pred poldnevom zbrali v Ljubljani.