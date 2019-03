Mladinina naslovnica je hit na Madžarskem

Aktualna Mladininina naslovnica z Orbanom, Janšo, Grimsom in Zverom je na Madžarskem postala pravi hit, o njej namreč poročajo vsi največji (opozicijski) mediji, kot so 24.hu, hvg.hu, tednik Magyar Narancs in portal napi.hu

Naslovnica madžarskega portala Napi.hu

© Napi.hu

Zadnja številka Mladine močno odmeva v sosednji Madžarski. Na naslovnici, ki jo je ustvaril Tomaž Lavrič, najdemo madžarskega predsednika Viktorja Orbána in člane stranke SDS (Janeza Janšo, Branka Grimsa in Milana Zvera).

Hvg.hu v članku z naslovom »Orbán na slovenski naslovnici upodobljen kot nacist« piše o tem, da se je njihov predsednik znašel narisan in obkrožen z »lokalnimi voditelji ekstremne desnice« v Sloveniji, to so naslikani funkcionarji SDS, Branko Grims, Milan Zver in Janez Janša.

»Madžarizacija slovenske zastave na karikaturi opozarja, da je resnična nevarnost za Slovenijo orbanizacija.«

(Tednik Magyar Narancs)

Madžarski mediji večinoma povzemajo pisanje Mladine o tem, da je Orban pometel z demokratičnimi institucijami na Madžarskem, medtem, ko ga je podpisala Evropska ljudska stranka (EPP), vključno z Angelo Merkel. Tednik Magyar Narancs opozarja še na karikirano slovensko zastavo v madžarskih barvah: »Madžarizacija slovenske zastave na karikaturi opozarja, da je resnična nevarnost za Slovenijo orbanizacija,« pišejo.

Naslovno temo iz aktualne Mladine Evropo damo, Orbána ne damo si lahko preberete na tej spletni povezavi, prisluhnete pa lahko tudi pogovoru na Radiu Mladina, v katerem novinar Borut Mekina pojasnjuje, zakaj je Janša raje žrtvoval Evropo kot Madžarsko.