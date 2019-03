Marjan Šarec ne verjame v dobronamernost vprašanja Ljudmile Novak

Premier Marjan Šarec je pojasnil, zakaj je zavrnil nastop v Strasbourgu. "Verjamem, da je vprašanje postavljeno dobronamerno ravno toliko kot verjamem, da je Zemlja ploščata," je dejal Šarec poslanki NSi.

Marjan Šarec odgovarja Ljudmili Novak

Vprašanja, zakaj nisem sprejel povabila za nastop v Evropskem parlamentu, ne jemljem dobronamerno, ampak kot začetek volilne kampanje za evropske volitve, ki je v polnem teku, je danes na seji DZ v odgovoru na poslansko vprašanje Ljudmile Novak (NSi) dejal premier Marjan Šarec. Zakaj ste odklonili nastop v Evropskem parlamentu, je premierja vprašala Novakova, sicer nosilka liste NSi za evropske volitve. Po njenem je škoda in zamujena priložnost, da Šarec kot predsednik vlade ni zgrabil možnosti in predstavil, kakšno vizijo prihodnosti Evrope ima Slovenija.

Kot je zatrdila, njen namen ni, da bi premiera "ponovno karala", saj je to že storila, prav tako kot drugi slovenski evroposlanci in javnost.

Govor v Evropskem parlamentu v obdobju, ko smo v EU na prelomnici, je po njenem namreč izredno pomemben. Evropska komisija je pred dvema letoma objavila belo knjigo o prihodnosti EU, zdaj je potekala javna razprava o tem, kakšno EU si želimo in ti pogovori, tudi nastopi predsednikov v Evropskem parlamentu, pomenijo del te evropske razprave, je poudarila Novakova.

Premier bi lahko v govoru pred evropskimi poslanci odprl veliko tem in glede na to, da bo čez dva meseca vrh EU v Romuniji, jo je zanimalo, kaj bo predstavil na vrhu.

"Verjamem, da je vprašanje postavljeno dobronamerno ravno toliko kot verjamem, da je Zemlja ploščata," pa je dejal Šarec, ki je bil v odgovoru oster do evropskih poslancev iz Slovenije, pa tudi kandidatov za evropske poslance.

Cel teden je spremljal razprave, "karala me ni javnost, ampak evroposlanci in kandidati za evropske poslance", ki jim premier, kot je poudaril, ne more zaupati v njihovi dobronamernosti. Zato težko sprejema to kritiko.

Tako kot večkrat že prejšnji teden je tudi danes pojasnil, da je bil nastop najprej ponujen Miru Cerarju, oktobra pa "smo izrazili pripravljenost, da nastopim". Do zdaj s strani Evropskega parlamenta ni bilo odgovora.

"Me pa veseli, da ste se vsi slovenski evropski poslanci in kandidati povezali v branjenju predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija," je dejal premier. Tajaniju je v četrtek na vrhu v Bruslju povedal, da je bila njegova izjava v Bazovici "nož v srce", zaradi njegovih izjav v zvezi z Mussolinijem pa ga, kot je poudaril, ni nič sram, da je vabilo zavrnil.

Ob očitkih, da gre za zamujeno priložnost, pa je evropske poslance vprašal, kaj so v Evropskem parlamentu delali pet let, "če se Slovenije ni slišalo in ste čakali samo name".

Na srečanjih Evropskega sveta se zelo dobro pogovarjamo o prihodnosti, vemo kje so težave. EU ima mnogo težav, začeti jih bo treba reševati, a dvomim, da jih bomo rešili z nagovorom evropskim poslancem dva mesecem pred evropskimi volitvami, je prepričan premier. Opozoril je tudi, da je bil Evropski parlament, ko ga sta ga nagovorila premiera Slovaške in Malte, prazen.

"To ni nič drugega kot navadno sprenevedanje, nabiranje političnih točk na moj račun," je ocenil Šarec. Lepo da ste se vsi združili proti meni, upam, da boste evropski poslanci znali biti tako združeni tudi, ko bo šlo za Slovenijo, je dejal.

Na njegove besede se je odzvala Novakova, ki je ocenila, da je to, kar je povedal, "sramotno". V Evropskem parlamentu premieri ne govorijo samo evropskim poslancem, "ki ste jih vse povprek dali v nič", ampak evropski javnosti, je opozorila premierja.

Gre za dveletno razpravo o viziji EU in ne za volilno kampanjo in evropske volitve, je vztrajala poslanka. Ni primerno, da se tako izražate o slovenskih evropskih poslancih. "Tam bi se lahko izkazali, pa ste to priložnost zamudili. Lahko bi zablesteli, saj znate, cela Evropa bi se vam lahko nasmehnila," je glede nastopa v Strasbourgu dejala Ljudmila Novak.

Šarec ji je med drugim še odvrnil, da bo izkoristil vsako priložnost, vendar v novem sklicu Evropskega parlamenta, nikakor pa ne bo hodil pred volitvami razlagati tridesetim poslancem, da se bodo potem lahko norčevali "z desne", da ga nihče ne posluša in da Slovenije nihče ne upošteva v svetu.

Ljdumila Novak je predlagala, da DZ opravi razpravo o tem, kakšna je vizija o prihodnosti EU in katere so naše prioritete v času predsedovanja uniji. Pomembno je, da se poslanci pogovarjamo o tem, kakšna je naša vizija o prihodnosti EU, je dejala. DZ bo o njenem predlogu glasoval v torek.