Trump dobil milijardo dolarjev za gradnjo zidu na meji z Mehiko

Pentagon je predsedniku ZDA odobril projekt, ki bo ameriške davkoplačevalce stal kar milijardo dolarjev

© pxhere.com

Vršilec dolžnosti ameriškega obrambnega sekretarja Patrick Shanahan je v ponedeljek odobril milijardo dolarjev za izgradnjo dela zidu, ki ga na meji z Mehiko obljublja predsednik ZDA Donald Trump. Ministrstvo za domovinsko varnost je od Pentagona zahtevalo, naj na meji z Mehiko, kjer je Trump razglasil izredne razmere, postavi 92 kilometrov 5,5 metra visoke ograje, zgradi in izboljša ceste ter zagotovi razsvetljavo.

Kot so sporočili iz Pentagona, je Shanahan pooblastil poveljnika inženirskega korpusa ameriške vojske, naj začne načrtovanje in izvedbo do milijarde dolarjev podpore ministrstvu za domovinsko varnost ter carinski in mejni službi.

Vršilec dolžnosti obrambnega sekretarja je ob tem dejal, da je podlaga za njegovo odločitev zvezni zakon, ki pooblašča obrambno ministrstvo za izgradnjo cest in ograj ter postavitev razsvetljave za blokiranje koridorjev tihotapcev drog čez ameriške meje.

Ker kongres Donaldu Trumpu ni želel odobriti sredstev za izgradnjo zidu na mejo z Mehiko, je predsednik ZDA minuli mesec razglasil izredne razmere, s čimer je želel zaobiti kongres in pridobiti osem milijard dolarjev za gradnjo zidu.

Njegovo odločitev so kritizirali tako demokrati kot republikanci, ki so opozorili, da gre za zlorabo položaja. Po ameriški ustavi o razdeljevanju proračunskih sredstev odloča kongres razen v izjemnih primerih, ko predsednik določi, da gre za izredne razmere.

Trump je sredi marca podpisal veto na predlog kongresnega zakona proti razglasitvi izrednih razmer, ki jih je sam uvedel zaradi prerazporejanja proračunskih sredstev za gradnjo zidu na meji z Mehiko. Ameriški kongres pa bo danes ponovno glasoval o njegovem vetu na odpravo izrednih razmer na meji z Mehiko.

