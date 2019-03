Nasa odpovedala prvo povsem žensko vesoljsko misijo

Dolgo pričakovan vesoljski sprehod, ki bi ga prvič v zgodovini izvedle samo ženske, se zaenkrat ne bo zgodil. Vzrok so, ne boste verjeli, oblačila.

Sunita Lyn »Suni« Williams (roj. Pandya), ameriška pilotka, astronavtka in častnica indijsko-slovenskega rodu je ena najaktivnejših astronavtk, ki je skoraj pet let držala ženska rekorda za največje število izhodov v odprto vesolje (sedem) in najdaljši čas bivanja v odprtem vesolju (50 ur, 40 minut).

© NASA

Astronavtki Anne McClain in Christina Koch bi se po prvotnih načrtih na prvo popolnoma žensko vesoljsko misijo morali odpraviti v petek, njuna naloga pa bi bila namestitev litij-ionskih baterij na par solarnih panelov vesoljske postaje. Načrti, s katerima bi se astronavtki zapisali v zgodovino, so bili preklicani, ker na Mednarodni vesoljski postaji, od koder bi vstopili v vakuum vesolja, nimajo dovolj astronavtskih oblek primerne velikosti.

Ena od astronavtk bo morala zato mesto na misiji prepustiti moškemu kolegu. Anne McClain je na svojem prvem vesoljskem sprehodu ugotovila, da ji bolj kot skafander velikosti L ustreza obleka srednje velikosti, torej M, ki jo potrebuje tudi Christina Koch. Ker je, kot navajajo na Nasini spletni strani do petka možno pripraviti le eno 'M' obleko, ter ker, kot piše v njihovem tvitu, se želijo »držati programa«, je »varneje in hitreje« spremeniti naloge astronavtov, kot pa prerazporediti skafandre. Iz teh razlogov se bo Koch v petek na misijo odpravila skupaj s kolegom astronavtom Nickom Hagueom, Anne McClain pa se bo na vesoljski sprehod naslednjič odpravila 8. aprila s kanadskim astronavtom Davidom Saint-Jacquesom.

Odziv zainteresirane javnosti na spremembo načrtov je bil dokaj buren. Številni dogajanje razumejo kot znak še vedno prisotnega seksizma v znanosti oziroma na področju astronomije in astronavtike. Od leta 1998, ko je začela delovati Mednarodna vesoljska postaja, so izvedli 214 vesoljskih sprehodov, ki so jih opravile samo moške ali mešane ekipe.V vesolju je bilo več kot 500 ljudi, od tega pa manj kot 11 odstotkov žensk.

Koch in McClain sta bili kot kandidatki za astronavtsko izobraževanje, med več kot šest tisočimi, izbrani leta 2013. Kar polovica izbrancev te generacije je bila žensk. V najnovejšemu Nasinemu razredu bodočih astronavtov ženske predstavljajo 45 odstotkov vseh. Feminističen, a drugačen pogled na preklic prve ženske vesoljske misije ima Emily Lakdawalla, urednica revije The Planetary Report. V tvitu je zapisala, da je nad preklicem petkove prve ženske misije zelo razočarana, podpira pa to, da imajo astronavtke dovolj avtoritete, da lahko rečejo »Bolj varna bi bila z drugimi pripomočki,« in so pri tem upoštevane. Svoj zapis zaključi: »Popolnoma ženski vesoljski sprehod SE BO prej ali slej zgodil.«