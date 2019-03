Britanska premierka Theresa May napovedala odstop

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je v luči napovedi odstopa britanske premierke Therese May pozval k drugemu referendumu o brexitu. Škotska premierka Nicola Sturgeon pa je zapisala, da če je sporazum tako slab, da mora Theresa May obljubiti odstop, da dobi podporo, bo brexit, ki je že tako in tako slab projekt, še slabši.

Britanska premierka Theresa May je danes poslancem svoje konservativne stranke povedala, da bo zapustila položaj pred pogajanji o prihodnjih odnosih z EU. Kot pogoj je postavila potrditev izstopnega sporazuma v britanskem parlamentu. "Kmalu bomo začeli novo poglavje in graditi svetlejšo prihodnost. Vendar moramo pred tem končati trenutno delo," je povedala Theresa May. "Jasno sem slišala razpoloženje stranke. Vem, da obstaja želja po novem pristopu in novem vodstvu v drugi fazi pogajanj o brexitu. Temu ne bom stala na poti," je poudarila.

Zaveda se, da se nekateri bojijo, da bo podporo izstopnemu sporazumu razumela kot mandat za vstop v drugo fazo pogajanj brez potrebne razprave, je dejala. "Ne bom - slišim, kaj pravite," je poudarila. "Vendar moramo najprej potrditi sporazum in izpeljati brexit," je dejala.

Točnega datuma odstopa ni povedala, a je po navedbah BBC volitve za novega vodjo konservativne stranke pričakovati junija ali junija.

S to napovedjo bi lahko premierka zagotovila podporo izstopnemu sporazumu v britanskem parlamentu, saj naj bi bil to pogoj nekaterih zagovornikov brexita, ki so sporazumu doslej nasprotovali.

Eden od vodilnih zagovornikov brexita v vrstah konservativcev Jacob Rees-Mogg je v odzivu že napovedal, da bo podprl sporazum, če se bodo severnoirski unionisti (DUP) vzdržali na glasovanju. Doslej je podporo pogojeval s podporo DUP, ki je doslej sporazumu nasprotovala.

Tudi več drugih poslancev, ki so doslej nasprotovali sporazumu, je povedalo, da bi ga lahko zdaj podprli, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Med njimi naj bi bil tudi eden največjih zagovornikov brexita Boris Johnson.

Pogovori med premierko in DUP, ki z desetimi poslanci v britanskem parlamentu podpira manjšinsko vlado, o podpori sporazumu sicer še potekajo.

V DUP si sicer niso premislili. Vir v stranki je namreč za BBC dejal, da premierji "pridejo in odidejo". Trgovinska in ustavna vprašanja, na katera vpliva izstopni sporazum, pa ostajajo. Severnoirsko stranko pri tem sporazumu moti predvsem irsko varovalo, katerega namen je preprečiti trdo mejo na irskem otoku.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je v odzivu na napoved Therese May pozval k drugemu referendumu o brexitu.

Škotska premierka Nicola Sturgeon pa je zapisala, da če je sporazum tako slab, da mora Theresa May obljubiti odstop, da dobi podporo, bo brexit, ki je že tako in tako slab projekt, še slabši.

