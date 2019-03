Do kdaj bo socialna država spodbujala prekarno delo v svojih ustanovah

Državna uprava mora postati zgled

Na začetku marca je javnost pretresla zgodba čistilke, zaposlene na ptujski Osnovni šoli Olge Meglič, za katero so se odločili, da jo z 39 leti delovne dobe prezaposlijo pri zunanjem izvajalcu. Gre za eno od štirih do tedaj zaposlenih čistilk v osnovni šoli in eno izmed – po ocenah predstavnika Delavske svetovalnice Gorana Lukića – več tisočih delavk in delavcev, ki so prek zunanjih izvajalcev zaposleni na javnih zavodih.