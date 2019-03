Stranka Alenke Bratušek z lažnimi profili na Facebooku

Oseba, ki se skriva za lažnim profilom in trola v imenu stranke, je zdaj odstranila logotipe stranke, ne pa tudi lažne fotografije ali profila. Običajno je praktično prva, ki všečka vse objave na profilu Alenke Bratušek.

Na levi lažna Monika, pripadnica Stranke Alenke Bratušek, ki trola tiste, ki si prizadevamo za ohranitev Mure, na desni resnična Monika, filozofinja iz Poljske.

© Iz objave Uroša Praha in Irene Woelle na Facebooku

Kot da ni dovolj, da pri Stranki Alenki Bratušek brišejo zanje neprijazne komentarje, ali pa da njihov podpresednik, trenutni podpredsednik parlamentarnega odbora za kulturo, objavlja fotomanipulacije, je zdaj v javnost pricurljalo še, da tej stranki naklonjeni trolajo in uporabljajo lažni profil na Facebooku.

Uroš Prah je razkril, kdo komentira odzive civilne družbe na načrtovano izgradnjo hidroelektrarn na Muri. Po vsem sodeč kar strankarski fake profili – navedeni se skriva pod imenom Monika Pintar in je pred nekaj minutami spremenil profilno sliko.

Glede na visoke etične standarde, ki jih je predsednik vlade Marjan Šarec uvedel v svojo ekipo in v kateri je težava postal nestrpni poslanec, ob katerem je pokazal, da je cena za odhod iz njegove bližine nastavljena na dva evra, kolikor je bila cena Krajčičevega sendviča, je javnost upravičena v pričakovanju, kaj bo storil s svojo ministrico, ki zelo očitno ignorira vse pomisleke civilne družbe, jih ne sprejema na pogovor, na socialnih omrežjih pa briše njihove komentarje in ima ob sebi zvesto privrženko ali privrženca, ki jim po drugi strani odgovarja s pomočjo lažnih profilov.

Da ni čistega dokaza, da je to neposredno povezano s stranko? Ja, takih in podobnih obramb smo se v zadnjih letih naposlušali ob številnih fake profilih in brezplačnikih neke druge stranke.

Članek je bil prvotno objavljen na avtorjevem blogu IN MEDIA RES >>

Poljska filozofinja, ki redno in veliko hvali predsednico stranke SAB

© Facebook