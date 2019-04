20 tisoč ljudi preglasilo nasprotnike človekovih pravic, ki želijo prepovedati pravico do splava

Ob podpori desničarskih in cerkvenih organizacij v Veroni od petka poteka svetovni kongres zagovornikov tradicionalnih družin, ki je sprožil množične proteste in aktiviral civilno prebivalstvo, saj želijo med drugim prepovedati pravico do splava. Na shodu, ki se ga je udeležilo več kot 20.000 ljudi, tistim s "srednjeveškimi stališči" sporočajo: "Roke proč od naših pravic!".

Protestniki so na shodu nasprotnikom pravic žensk jasno in glasno pokazali, da ne dovolijo vrnitve v srednji vek

© YouTube / Euronews

V italijanski Veroni od petka poteka svetovni kongres družin, v ospredju katerega je tradicionalna družina. Udeležence tridnevnega srečanja je včeraj nagovoril tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je priznal, da ni zgled tradicionalne družine. Medtem 20.000 nasprotnikov srečanja obsoja "srednjeveška stališča" udeležencev kongresa.

Tridnevnega srečanja, že 13. po vrsti, se po poročanju tujih tiskovnih agencij udeležuje 3000 ljudi iz 100 držav. V ospredju kongresa, ki ga prirejajo katoliške organizacije in aktivisti iz ZDA in Evrope, je tradicionalna družina v sodobnem svetu. Udeleženci srečanja nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti, ločitvam in porokam istospolno usmerjenih.

"Sem zadnji, ki bi bil lahko zgled tradicionalne družine. Sem ločen in razšel sem se s partnerko," je poudaril Salvini v nagovoru na srečanju. Dodal je, da je naredil napako, a poudaril, da se iz napak učimo. "Ne drznem si soditi drugih," je še poudaril po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa in se zavzel za to, da bi pomagali milijonom staršev, ki živijo ločeno.

Drugi dan srečanja so spremljale množične demonstracije, ki se jih po poročanju tujih tiskovnih agencij udeležuje okoli 20.000 ljudi. Udeleženci protesta, ki ga organizirajo različne organizacije, med katerimi so tudi skupine za podporo pravic žensk in LGBT+ skupnosti, pa tudi največji italijanski sindikat CGIL. Organizatorjem zloglasnega srečanja, ki ga podpirajo predvsem desničarske in cerkvene organizacije (v Sloveniji jim je sorodno gibanje Aleša Primca Glas za otroke in družine), očitajo srednjeveški pristop in omejeno vlogo, ki jo namenjajo ženskam.

Demonstranti udeležencem kongresa očitajo tudi dvoličnost in dvojno moralo, saj so številni desničarski politiki, ki aktivno podpirajo kongres, ločeni oziroma so se s svojimi družinami razšli.

"Roke proč od naših pravic," so med drugim vzklikali protestniki in se s tem odzvali na zahtevo udeležencev srečanja za spremembo zakona, s katerim so v 70. letih prejšnjega stoletja v Italiji legalizirali splav.

Kongres je razkril tudi nove razlike v italijanski vladajoči koaliciji. Populistično Gibanje pet zvezd ima do njega odklonilen odnos in pripravlja protikongres v Rimu, desna Liga ga podpira in več ministrov iz njenih vrst naj bi nastopilo na srečanju.

"Predmet srečanja je pravi, metoda pa napačna."

(Papež Frančišek)

Papež Frančišek je na poti v Maroko danes dejal, da je "predmet srečanja pravi, metoda pa napačna", poroča Ansa.

Organizatorji kongresa so že ob začetku poskrbeli za razburjenje v italijanski javnosti, ker so udeležencem srečanja v spomin na letošnji kongres razdelili plastične človeške zarodke, ki jim je bila priložena kartica z napisom: "Splav ubije srce, ki bije".

