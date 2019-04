Avstrijci kritični do Janševe podpore skrajnih identitarnih gibanj

Avstrijski tisk je kritičen do stranke SDS in njenega predsednika, ki podpira skrajna gibanja identitarcev. Slednje namreč želijo v Avstriji prepovedati.

Avstrijski mediji pišejo, da slovenska stranka SDS za razliko od njene sestrske stranke v Avstriji ÖVP nima strahu pred stiki z gibanjem identitarcev. Kot navajajo, je prvak SDS Janez Janša še v ponedeljek delil njihov tvit (kljub temu, da je šlo za prvoaprilsko šalo, da bo Generacija identitete na evropskih volitvah podprla stranko Levica). Slovenska policija je medtem sporočila, da ne vodi nobenega predkazenskega postopka v povezavi s tem gibanjem. Kot spominja avstrijska tiskovna agencije APA, je predsednik avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in kancler Sebastian Kurz od koalicijskih svobodnjakov (FPÖ) terjal, da prekinejo vsakršne stike z avstrijskim identitarnim gibanjem. Že prejšnji teden so na Dunaju sporočili, da razmišljajo o razpustitvi gibanja. To se je namreč znašlo sredi preiskave zaradi sredstev, ki mu jih je nakazal avstralski desničarski skrajnež, osumljen za poboj 50 ljudi v novozelandskem Christchurchu prejšnji mesec.

Slovenska SDS pa razliko od ÖVP očitno nima večjega strahu pred stiki s slovensko podružnico identitarnega gibanja, danes pišejo med drugim APA ter tudi časnika Die Presse in Der Standard na spletnih straneh. Kot navajajo, je nekdanji slovenski premier Janša tako še v ponedeljek delil tvit Generacije identitete, več pa je bilo tudi skupnih javnih nastopov slovenskih identitarcev in politikov iz vrst SDS.

Janša, ki večkrat deli tvite Generacije identitete in njenih simpatizerjev, je, kot izpostavlja APA, njihov zadnji tvit delil po tistem, ko so se ti jasno postavili v bran svojemu kolegu iz Identitarnega gibanja Avstrije (IBÖ) Martinu Sellnerju, ki se je zaradi donacije osumljenca za napade v Christchurchu znašel sredi preiskave. APA navaja tudi vsebino tega prvoaprilskega tvita Generacije identitete, češ da bo na evropskih volitvah podprla Levico, ker si "v Evropi želimo kulturne obogatitve migrantov iz tretjega sveta, želimo si mavrične Evrope".

Generacija identitete je prejšnji teden na svoji spletni strani objavila odziv na napoved avstrijske vlade o preučitvi pravnih možnosti za razpustitev avstrijske veje identitarnega gibanja, pri tem pa izrazila prepričanje, da se bodo obtožbe na račun Sellnerja zaradi omenjene donacije, "tako kot vselej, izkazale kot neresnične". "Celotna slovenska podružnica Generacije identitete pokončno in trdno stoji za avstrijskim soborcem Martinom Sellnerjem," so dodali.

Na Twitterju se je oglasil tudi Sellner sam in se Janši zahvalil, tudi v slovenščini.

Ob poročanju avstrijskih medijev se je na Twitterju oglasil tudi Sellner sam in se Janši zahvalil, tudi v slovenščini. Kot je zapisal, je Janša "časten človek".

Avstrijska tiskovna agencija APA danes piše še, da SDS in Generacija identitete zanikata povezave, a obenem ne skrivata obojestranskih simpatij. Spominja, da je poslanec SDS in predsednik strankinega podmladka Žan Mahnič lani na dan prisege slovenske nove vlade na Twitterju delil fotografijo knjige Manifest za domovino, projekta Generacije identitete, ki jo je prinesel s seboj v parlamentarno dvorano. APA prav tako spominja, da je knjigo izdala založba, ki je v solastništvu SDS.

APA spominja še, da se je decembra lani slovesnosti ob ustanovitvi podmladka SDS poleg Janše udeležil tudi predstavnik identitarcev, kranjska SDS pa je tam skupaj z identitarci organizirala razpravo o migracijah in človekovih pravicah.

Identitarce jasno podpira tudi SNS, dodaja APA ter omenja še Bernarda Brščiča, ki je bil državni sekretar v Janševem kabinetu, ko je bil ta premier, zdaj pa je obraz novoustanovljene stranke Domovinska liga (DOM).

"Seznanjeni smo z obstojem omenjenega gibanja, kot tudi da gre za del večjega, panevropskega gibanja. V nekaterih članicah EU so bili pripadniki teh gibanj obravnavani kot storilci kaznivih dejanj z obeležjem nasilja in ogrožanja ustavne ureditve."

(Slovenska policija)

Iz slovenske policije so medtem za STA v zvezi z dogajanjem okoli identitarnega gibanja v Avstriji sporočili, da ne vodijo predkazenskega postopka zoper osebe, ki bi bile povezane s tem gibanjem v Sloveniji.

"Seznanjeni smo z obstojem omenjenega gibanja, kot tudi da gre za del večjega, panevropskega gibanja. V nekaterih članicah EU so bili pripadniki teh gibanj obravnavani kot storilci kaznivih dejanj z obeležjem nasilja in ogrožanja ustavne ureditve. Slovenska policija pa do sedaj v tej zvezi ni ugotovila elementov kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti, kot tudi s tem v zvezi ni prejela nobene prijave," so za STA v teh dneh pojasnili na policiji.

STA je za komentar na pisanje avstrijskih medijev zaprosila tudi SDS, a odgovora iz stranke ni prejela.

