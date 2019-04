Lucija Ušaj Janezu Janši: Lažete! Imam tudi posnetke pogovorov!

Novoustanovljena skrajno desna stranka Domovinska liga je na prvem kongresu za predsednika izvolila Bernarda Brščiča, za podpredsednico pa zloglasno odvetnico Lucijo Ušaj Šikovec. A na skrajni desnici vsaj na videz ni vse lepo in prav. Lucija Ušaj Šikovec se je prek Twitterja ostro odzvala na trditve predsednika SDS Janeza Janše.

Odgovor Lucije Ušaj Janezu Janši

Okoli 200 delegatov pred kratkim ustanovljene stranke DOM - Domovinska liga je na sobotnem kongresu v Ljubljani za predsednika stranke izvolilo Bernarda Brščiča, za podpredsednico pa odvetnico Lucijo Šikovec Ušaj. Njihov moto je Najprej Slovenija, prvi projekt pa nastop na majskih evropskih volitvah. Že zdaj pa so v javnosti vidne razpoke med DOM in SDS. Predsednik slednje Janez Janša je že pred kratkim izjavil, da je DOM sicer legitimna stranka, vendar bo za desni politični pol škodljiva. S tem je želel opozoriti na to, da utegne njegovi stranki vzeti del glasov, z Ušaj Šikovec in Brščičem pa naj bi zaradi tega sodelovanje prekinila tudi Orbán-Janševa medija Nova24TV in Demokracija. SDS se namreč na evropske volitve podaja skupaj s stranko SLS, ki je bila na desnici edina, ki je želela sodelovati z Janšo.

Brščič je v izjavi novinarjem po kongresu zatrdil, da DOM nima stricev v ozadju. "To ni ne projekt Milana Kučana ne Janeza Janše ne Vladimirja Putina. Gre za samonikel projekt, nastal zato, ker so razmere v slovenskem političnem prostoru ter v Evropi zrele za prenos take platforme, kot jo ponuja DOM," je dodal.

Na dan kongresa pa sta se na Twitterju javno sporekla Janša in Lucija Ušaj Šikovec. Prvi je zapisal sledeče: EU volitve 2014: Dimitrij Rupel želi garancijo, da bo kandidat @strankaSDS v vrhu liste. Ne dobi, nato izstopi. EU volitve 2019: Lucija Ušaj želi garancijo, da bo kandidatka v vrhu liste SDS. Ne dobi, naslednji dan besni z napadi na SDS in izstop. Pa druženja z Damir Črnčec. #načela #SamiMučeniki" Na to mu je Ušaj Šikovec ostro odgovorila, da laže. in objavila del zasebnega pogovora, ki ga je imela s predsednikom SDS. "Prvo bom objavila tole, če ne boste preklicali, pa nadaljevanje," je dodala in kasneje dopisala, da bo objavila tudi Janševe grožnje, kako ji je dejal, da jo bo diskreditiral in da ima vse pogovore shranjene, prav tako naj bi imela tudi zvočne posnetke.

Janšev tvit, v katerem si je privoščil Lucijo Ušaj

Moto stranke DOM, kot pravijo, je Najprej Slovenija: "Vedno bomo izhajali iz tega, da je poslanstvo slovenske države skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Tudi EU pojmujemo kot sredstvo in ne kot cilj, presojamo jo po tem, ali prispeva k varnosti in blaginji slovenskih državljanov." "Trdimo, da je Slovenija naša domovina in je ne bomo delili z nikomer," je s pričakovanim podtonom skrajne desnice, da tujcev ne bodo trpeli, pojasnil Brščič.

Nova stranka po Brščičevih besedah ne namerava vstopiti v evropsko družino EPP, v kateri so SDS, NSi in SLS, vendar ponuditi novo platformo, Evropo narodov in svobode, kot jo zagovarjajo Matteo Salvini oz. populistične stranke, ki so na pohodu v Evropi in so del skrajne desnice.

DOM je trenutno v fazi zbiranja potrebnih podpisov podpore za vložitev kandidature ter sestavljanja kandidatne liste za evropske volitve. Nova stranka po Brščičevih besedah ne namerava vstopiti v evropsko družino EPP, v kateri so SDS, NSi in SLS, vendar ponuditi novo platformo, Evropo narodov in svobode, kot jo zagovarjajo Matteo Salvini oz. populistične stranke, ki so na pohodu v Evropi in so del skrajne desnice.

Na listi za evropske volitve bosta med drugim Šikovec Ušaj in Brščič, ki bo predvidoma tudi vodilni kandidat. Drugih imen Brščič ne razkriva, imajo pa po njegovih navedbah šest zelo zanimivih imen ter čakajo še na soglasje dveh potencialnih kandidatov. Predlog liste bo dokončno potrdil izvršni odbor stranke.

Na vprašanje, po kateri bazi volivcev bodo posegali, je odgovoril z besedami, da ne konkurirajo nobeni stranki, ker "so vse z izjemo Levice podružnice vladajočega bruseljskega kartela".

Na kongresu so poleg predsednika in podpredsednice izvolili še osemčlanski izvršilni odbor in generalnega sekretarja. "Bili smo zelo previdni, da se nismo onesnažili s propadlimi politiki drugih strank," je še dejal Brščič.