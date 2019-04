Madžarska veleposlanica pred zemljevidom Velike Madžarske, ki obsega tudi slovensko Prekmurje

Velika Madžarska, veliki prijatelji?

Veleposlanica Edit Szilágyiné Bátorfi pred zemljevidom Velike Madžarske

Madžarska veleposlanica v Sloveniji Edit Szilágyiné Bátorfi se je v intervjuju za madžarski program RTV SLO postavila pred zemljevid Velike Madžarske, se pravi Madžarske, ki poleg delov Češke, Slovaške, Romunije, celotne Vojvodine, Slavonije, Zagorja, Medžimurja, Zagreba, Like in hrvaške obale od Reke do Paklenice obsega tudi Prekmurje.

Zemljevid Velike Madžarske

Veliki prijatelji: Milan Zver, Viktor Orbán in Janez Janša, potem ko je slovenska SDS preprečila, da bi Evropska ljudska stranka (EPP) izključila Madžare iz svojih vrst.

