Opravičilo

Velecenjena madam veleposlanica republike Madžarske, prejmite moje iskreno in globoko opravičilo za nesramno in popolnoma neresnično upodobitev vašega predsednika gospoda Orbana na naslovnici Mladine, ki je pri vas upravičeno povzročila zgražanje in žalost.

Po vašem prizadetem pismu sem šel vase in sprevidel svojo zmoto. Vem, da povzročenega gorja ne morem izbrisati, a naj v svoj zagovor vendarle pojasnim, da sem tudi sam le nedolžna žrtev objektivnih okoliščin. Dovolite, da s prstom pokažem na prave krivce za neljubi škandal. To so: - najprej, seveda, dolgoletni komunistični izobraževalni sistem, ki mi je spral možgane in mi otopil čut za nacijo in vero - nadalje so krivi šlampasti in nepazljivi nadrejeni v uredništvu Mladine, ki bi me morali bolje nadzirati in pravočasno ustaviti, saj vedo, da sem neodgovoren in naiven v političnih rečeh in da mislim, da se kar vse sme - in nenazadnje je kriv naš permisivni pravosodni sistem, ki ne sankcionira ostro in nemudoma takih družbenih odklonov.

Rotim vas, madam, da vseeno ne obupate nad nami, ampak nam še naprej dobrohotno pomagate z nasveti in dobronamerno kritiko, da bomo tudi mi dosegli zgledno stanje objektivnosti in enoglasnosti, kakršnega ste vzpostavili v madžarskih medijih, pa da bomo nekoč tudi pri nas zaživeli vladavino reda in miru, nacionalne čistosti in krščanske ljubezni do vseh ljudi za žično ograjo, kot jo zapoveduje vaš blagi in pravični ljubljeni vodja V. Orban.

S spoštovanjem,

T. Lavrič, hišni karikaturist

Originalna naslovnica 12. Mladine (2019)

© Tomaž Lavrič