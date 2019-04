Šarec bo zaradi pritiska Hrvaške na slovenske medije sklical Svet za nacionalno varnost

Slovensko zunanje ministrstvo bo obenem na pogovor poklicalo hrvaškega veleposlanika v Ljubljani ter na posvet slovensko veleposlanico v Zagrebu. Vsakršni pritiski na medije so nedopustni in v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije.

Izsek iz prisluhov, zvočni posnetek lahko slišite na spletnem portalu 24ur.com

© 24ur.com / Pop TV

Premier Marjan Šarec bo po razkritju poskusov vplivanja hrvaških predstavnikov na poročanje Pop TV za danes popoldne sklical Svet za nacionalno varnost. Zunanje ministrstvo pa bo na pogovor poklicalo hrvaškega veleposlanika v Ljubljani ter na posvet slovensko veleposlanico v Zagrebu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Kot so poudarili, je predsednik vlade zaskrbljen zaradi razkritja poskusov vplivanja hrvaških predstavnikov na poročanje Pop TV o delovanju hrvaške obveščevalne službe. Dodali so, da gre za resne navedbe, ki terjajo ustrezna pojasnila.

Izpostavili so še, da so vsakršni pritiski na medije nedopustni in v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije. "Če so taki pritiski dirigirani celo s strani tuje vlade, pa to kaže na velik demokratični deficit in odmik od temeljnih evropskih vrednot, tudi od vladavine prava," so poudarili v kabinetu premierja in dodali, da gre za obsojanja vredno ravnanje brez primere.

Spletni portal 24ur.com je v ponedeljek poročal, da je hrvaška vlada skušala preko posrednika vplivati na Pop TV, da ne bi prišlo do razkritja, kdo naj bi stal za prisluhi v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško. Prav tako naj bi Hrvaška s prisluškovanjem nadzirala tuje novinarje, navajajo. Spletni portal je prejšnji teden objavil, da je za prisluhe slovenski agentki in arbitru odgovorna hrvaška obveščevalna služba SOA.

Spletni portal 24ur.com je v ponedeljek poročal, da je hrvaška vlada skušala preko posrednika vplivati na Pop TV, da ne bi prišlo do razkritja, kdo naj bi stal za prisluhi v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško. Prav tako naj bi Hrvaška s prisluškovanjem nadzirala tuje novinarje, navajajo.

Na portalu so tudi objavili posnetek pogovora, na katerem je po navedbah novinarja POP TV Jureta Tepine vodilni predstavnik avstrijske Styrije na Hrvaškem, 51-letni Ivan Tolj, ki naj bi bil "alfa in omega časnika Večernji list in spletnega portala 24sata.hr". Tolj naj bi omenjenega neimenovanega direktorja tuje multinacionalke klical v imenu hrvaške vlade, kar je dal sogovorniku tudi jasno vedeti.

"Večer pred objavo imena in fotografije Davorja Franića, hrvaškega vodje akcije prisluškovanja v aferi "Aribtražni prisluhi", smo v uredništvu dobili prvi klic, v katerem so nas "prosili" in nam "predlagali", naj zgodbe ne objavimo. Lobist, ki nas je kontaktiral, se niti ni zavedal razsežnosti, prav tako ni poznal glavnega naročnika poskusa pritiska na slovenski neodvisni medij. Namero, da zgodbo objavimo, je vedel izjemno majhen krog ljudi, zgolj dva novinarja na POP TV, in Hrvaška je to lahko izvedela le s prikritimi obveščevalnimi metodami. Toda to je bil le eden od treh nerodnih hrvaških poskusov utišanja zgodbe. Prikrito, v ozadju, je očitno Hrvaška naredila vse, da bi ime Davorja Franića, poznanega kot "Davor mehanik", ter konspiracije SOA ostali skriti pred slovensko in tujo javnostjo," so zapisali na portalu 24ur.com.

Poskusi utišanja zgodbe so se v Sloveniji izjalovili, na Hrvaškem pa so minuli teden o razkritju poročali le redki mediji, med njimi ni bilo uredništev pod vplivom Hrvata iz prisluhov.

Kdo je Ivan Tolj? Po poročanju 24ur.com gre za člana uprave in predstavnika lastnika več pomembnih hrvaških medijev. Tolj naj bi namreč klical s Hrvaške v tujino in poskušal dobiti enega glavnih direktorjev globalne multinacionalke, ki deluje tudi na Balkanu. "Slovenijo ta direktor dobro pozna, še bolj pa Hrvaško in v obeh državah je sodeloval s politiki na visokih položajih," so zapisali na 24ur.com Ko je Hrvat, ki ima tesne stike tako s premierjem Andrejem Plenkovićem kot s predsednico Kolindo Grabar Kitarović končno dobil sogovornika, mu je po navedbah Pop TV hitro razkril: "Imam ponudbo naše vlade, hrvaške vlade. Imate še vpliv na POP TV-ju?" Direktor zaradi slabše angleščine na hrvaški strani dlje časa ni razumel, kaj ta želi. Hrvat mu je pojasnil, da Pop TV pripravlja zgodbo o hrvaški obveščevalni službi, o Piranu, arbitraži in o Davorju Franiću. "Zato so me prosili, naj vas pokličem, če lahko pomagate ... Če lahko pomagate, bi bilo to lahko zelo koristno, veste."

Poskusi utišanja zgodbe so se v Sloveniji izjalovili, na Hrvaškem pa so minuli teden o razkritju Pop TV poročali le redki mediji, med njimi ni bilo uredništev pod vplivom Hrvata iz prisluhov.

"V času klica sta o tem, da bomo na 24ur.com objavili zgodbo o hrvaški varnostno-obveščevalni službi in sliko Davorja Franića, v Sloveniji vedela le dva novinarja. Iz tega lahko precej zanesljivo sklepamo, da hrvaška obveščevalna služba prisluškuje tako novinarjem kot našim virom. Hrvaška vlada je dokazano preko zaupnih posrednikov pritiskala na vse mogoče strani, da bi ohranila tisto peščico mednarodne verodostojnosti, ki je še ni izgubila z neupoštevanjem mednarodnega prava, z incidenti na mejah s Slovenijo in Bosno. Dokazi, ki jih hranimo v uredništvu, pa še bolj trdno povezujejo hrvaško vlado in varnostno-obveščevalno službo s poskusi diskreditiranja arbitražnega procesa in destabilizacije regije. Postavlja se namreč vprašanje, zakaj bi se hrvaška stran tako trudila vplivati na tuj medij in preprečiti zgodbo, za katero - brez dokazov - trdijo, da je izmišljena," so še zapisali na 24ur.com.

Zvočnemu posnetku lahko v celoti prisluhnete na tem spletnem mestu >>