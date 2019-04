Bo Huawei pomagal Hrvaški do hitrejšega razvoja?

S "sporazumom o razumevanju in sodelovanju" s kitajskim velikanom si Hrvaška obeta hitrejši tehnološki in gospodarski razvoj

© Flickr

Pred začetkom vrha predsednikov vlad 16+1 (16 držav srednje in vzhodne Evrope in Kitajska) v Dubrovniku je hrvaška vlada s Huaweiem podpisala sporazum, ki temu kitajskemu velikanu na Hrvaškem odpira vrata v smeri pametnih mest.

Vodja Hrvaškega centralnega urada za razvoj digitalne družbe Bernard Gršić je od podpisu memoranduma z direktorjem Huawei Technologies Hrvatska Zhang Hengom dejal, da si bosta partnerja izmenjala znanja in tehnologije na področju »Smart City« in da bodo strokovnjaki obeh strani po novem sodelovali na strokovnih konferencah na Hrvaškem in na Kitajskem. Gršić si od sodelovanja obeta hitrejši razvoj digitalne družbe in gospodarstva na Hrvaškem.

Sodelovanje s Huaweiem poteka tudi že v Srbiji, kjer so oblasti v sodelovanju s podjetjem testno postavile varnostne kamere z vgrajeno tehnologijo prepoznavanja obrazov. Spletna stran, kjer je Huawei to natančno popisal, je bila po kritičnem odzivu javnosti odstranjena, vendar si jo lahko ogledate na tej arhivski strani.

Pričakovati je, da bo sodelovanje med Hrvaško in kitajskim gigantom zaradi očitkov glede varnosti mobilnega omrežja 5G, ki na Huawei letijo s strani zahodnih držav, pod drobnogledom tako Evropske unije kot tudi zveze Nato, katerih članica je Hrvaška.

