Britanska policija aretirala Juliana Assangea

Ustanovitelja Wikileaksa po aretaciji čaka negotova usoda

Ustanovitelj Wikileaksa, 47-letni Avstralec Julian Assange

Po sedmih letih bivanja na ekvadorski ambasadi v Londonu je danes britanska policija aretirala 47-letnega ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea. Policijske enote Metropolitan Police Service naj bi bile na veleposlaništvo povabljene po umiku diplomatskega azila s strani ekvadorske vlade.

Assange je trenutno v policijskem priporu na eni izmed policijskih postaj v Londonu, kasneje pa ga bodo privedli pred pristojno westminstrsko sodišče.

Ekvadorska vlada je Assangea obtožila, da je javnosti izdal informacije o zasebnem življenu ekvadorskega predsednika Lenina Morena. Ta je ustanovitelja Wikileaksa že prej obtožil kršenja mednarodnih konvencij in pogojev za svoj azil na veleposalništvu, poroča Reuters.

Assange naj bi izdal vsebino dokumentov INA, ki domnevno razkrivajo pranje denarja in primere korupcije, povezane z investicijskim podjetjem INA v davčni oazi. Podjetje je last brata ekvadorskega predsednika. Dokumente je prejel ekvadorski poslanec, objavljeni pa so bili že februarja.

Julian Assange je zatočišče na ekvadorski ambasadi dobil leta 2012, kamor se je zatekel, preden bi bil izročen Švedski, kjer bi se moral zagovarjati zaradi obtožb o posilstvu, ki pa so bile leta 2017 opuščene. Zdaj obstaja možnost, da bo izročen ameriškim oblastem, ki na zvezni ravni preiskujejo ravnanje Wikileaksa, ki je leta 2010 objavil zaupne depeše ameriških dplomatov.

Wikileaks se je nemudoma odzval na aretacijo svojega ustanovitelja in odvzem azila s strani ekvadorske vlade označil za nezakonitega in v nasprotju s pravili mednarodnega prava.

