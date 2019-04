A1 bo tržil podatke o lokaciji svojih uporabnikov

Mobilni operater A1, nekdanji Simobil, bo informacije o geolokaciji svojih uporabnikov posredoval naprej podjetjem, ki bodo te podatke lahko izkoristile v svoj prid

Ena od informacij, ki je za družabne medije, informacijske gigante kot sta Google in Apple in predvsem za mobilne operaterje danes izjemno pomembna, je lokacija svojih uporabnikov. Pametni telefoni oddajajo nahajališče ne zgolj, ko ima uporabnik vključeno zaznavanje lokacije in mobilne podatke, temveč tudi, ko so vse napredne funkcije izklopljene, pri čemer lahko operaterji še vedno sorazmerno natančno določijo uporabnikov položaj, poleg tega pa poznajo tudi uporabnikovo identiteto. In to precej bolj natančno kot Google ali Apple.

Lokacijo svojih uporabnikov lahko operaterji uporabijo tudi v tržne namene, saj jim omogoča vpogled v potrošniške in gibanjske navade uporabnikov. Ti pa so izjemno pomembni tudi za podjetja, ki nagovarjajo kupce v nakup njihovih storitev ali izdelkov. Zanje bo Poslovna akademija Finance v sodelovanju s slovenskim mobilnim operaterjem A1 maja organizirala dogodek o uporabnosti podatkov pri poslovanju oziroma kako si podjetja lahko podatke uporabnikov izkoristijo sebi v prid.

A1 je prvi ponudnik v Sloveniji, ki bo podjetjem začel ponujati analizo masovnih podatkov tokov gibanja uporabnikov mobilnega omrežja, vključno s turisti in občasnimi uporabniki. Anonimizirane in agregirane podatke svojih strank bo tržil glede na geografsko lokacijo, ki poleg potrošniških navad uporabnikov pove tudi, od kod ti prihajajo in kje se gibljejo. Operater bo naprej posredoval podatke, ki jih bo za posamezno lokacijo zbral v roku enega meseca in ki bodo na eno uro natančni. Med temi podatki bodo izvor, število in gostota obiskovalcev, čas prihoda in čas preživet na določeni lokaciji, takratno vreme ter dodatne analize. Za podjetja bo, če bodo tako želela, opravljena analiza celotne dnevne mobilnosti obiskovalcev, omogočena tudi na medčetrtni in medobčinski ravni.

