Mladi Albanci so s svojim življenjem bolj zadovoljni kot mladi Slovenci

Raziskava razkriva, da mladi Slovenci od svojih vrstnikov v regiji odstopajo po zelo liberalni vrednotni naravnanosti

Mladi v Sloveniji na nedavnem podnebnem protestu

© Borut Krajnc

Rezultati Raziskave o mladih v Sloveniji 2018/2019, ki jo je izvedla Fundacija Friedrich Ebert Stiftung kažejo, da je prekarnost mladih na trgu dela zelo visoka, kar je povezano z naraščajočim strahom pred nezaposlenostjo. Mladi so vse bolj izpostavljeni stresu, v primerjavi z drugimi v državah jugovzhodne Evrope so nezadovoljni z življenjem.

Raziskovalna študija vsebuje številne ugotovitve o današnji generaciji mladih. "S tem je povezana ugotovitev, da med mladimi vedno bolj prevladuje individualizem, ki se kaže na številnih področjih, od vse večje skrbi za osebno zdravje in vse hitrejšega osamosvajanja od staršev, do vedno bolj individualističnih vrednot," je v izjavi za medije pojasnil vodja raziskav na mariborski univerzi Andrej Naterer.

V takih razmerah ni presenetljivo, da se je doživljanje stresa med mladimi v zadnjih letih izrazito povečalo. Opisane razmere gotovo pomembno prispevajo k temu, da še naprej narašča število mladih, ki se odseljujejo v tujino.

A je pri tem izpostavil, da hkrati narašča tudi priseljevanje mladih, ter da se trendi obračajo v smeri krožnih migracij. Na ravni vrednot in stališč se med mladimi kaže visoka in naraščajoča proevropska usmerjenost, kajti mladi Slovenci od svojih vrstnikov odstopajo po zelo liberalni vrednotni naravnanosti, hkrati pa po njegovih navedbah tudi močno podpirajo idejo močne države blaginje.

Fundacija Friedrich Ebert Stiftung je lani opravila veliko empirično raziskavo o mladih v Sloveniji in je del projekta desetih držav. Poleg Slovenije je raziskava zajela še Albanijo, BiH, Bolgarijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Kosovo, Romunijo, Hrvaško in Srbijo.

Rezultate študije o mladih v regiji pa je predstavil raziskovalec Miran Lavrič z mariborske univerze. "Mladi so po eni strani zaskrbljeni za zdravje, imajo višjo stopnjo stresa, a po drugi strani jih to tudi sili v športno aktivnost. Na tem področju smo daleč najbolj aktivni, imamo zelo aktivno mladino. Tudi uživanje alkohola se je precej zmanjšalo, tako da je mladina pri nas vedno bolj odgovorna, predvsem v individualističnem smislu, kajti čutijo, da morajo poskrbeti za sebe na precej prekarnem trgu dela," je povedal.

Kot je še dejal, je bila zanj najbolj presenetljiva ugotovitev, da so mladi Albanci najbolj zadovoljni s svojim življenjem, najmanj s svojim življenjem in fizičnim videzom pa so zadovoljni mladi Slovenci.

Glavni cilj raziskave, ki je zajela 1000 mladih Slovencev, starih med 14 in 29 let, je bil ugotoviti in analizirati stališča in vedenjske vzorce sodobne generacije mladih na področju družinskega življenja, izobraževanja, zaposlovanja, mobilnosti, vrednot, politike in prostega časa.

To je sicer druga velika raziskava o mladih Fundacije Friedrich Ebert v Zagrebu in Centra za raziskovanje post-socialističnih družb mariborske filozofske fakultete, njuna prva skupna raziskava pa je bila opravljena leta 2013.