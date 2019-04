Zahteva po spremembi besedila hrvaške himne

Državni himni Lepa naša domovina želi združenje državljanov Zrinska Garda Čakovec dodati omembo reke Mure

© Flickr

Združenje državljanov Zrinska garda Čakovec je hrvaškemu parlamentu predložilo zahtevo za spremembo besedila državne himne Lepa naša domovina. Omembi rek Save in Drave v prvem verzu tretje kitce želijo dodati reko Muro, kar podpirajo tako lokalne in regionalne oblasti kot tudi varaždinska škofija.

Besedilo himne je že bilo spremenjeno prav v isti kitici, v tretjem verzu, kjer sta bili besedi "kjer šumiš" zamenjani z besedama "sinje morje". Tokrat so pobudniki iz Medžimurja predlagali spremembo zakona o hrvaški zastavi, grbu in himni, tako da bi verz, ki se trenutno glasi "Teci Dravo, Savo, teci", od zdaj naprej omenjal tudi Muro - "Mura, Drava, Sava, teci".

Predsednik Zrinske garde Đuro Bel je pojasnil, da so se odzvali na številne pobude, poroča Večernji list. Dodal je, da je bila Mura od prihoda Hrvatov na to območje najsevernejša meja Hrvaške in je ves čas pripadala zagrebški nadškofiji. Mura je tudi naravna meja med Hrvaško ter Slovenijo in Madžarsko.

"Mura je bila od prihoda Hrvatov na to območje najsevernejša meja Hrvaške in je ves čas pripadala zagrebški nadškofiji. Mura je tudi naravna meja med Hrvaško ter Slovenijo in Madžarsko."

(Đuro Bel, predsednik Zrinske garde Čakovec)

Garda je bila ustanovljena aprila 2001 z namenom ohranitve ter promocije tradicije in dediščine hrvaške plemiške družine Zrinski, ki so v Čakovcu vladali v 16. in 17. stoletju. So tudi eno izmed številnih združenj, ki na različnih koncih Hrvaške obujajo spomine na hrvaške zgodovinske vojaške enote.

Kim94X46rKk