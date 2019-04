Uradno: Vladimir Putin in Kim Džong Un se bosta prvič srečala še ta teden

Srečanje severnokorejskega in ruskega predsednika sta potrdili obe državi

Severnojorejski predsednik Kim Džong Un in ruski predsednik Vladimir Putin se bosta sestala prvič

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un bo kmalu obiskal Rusijo, kjer se bo prvič sešel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napoved Kremlja potrdila severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA.

Kje naj bi se sestala, ni navedla. Ruski časnik Izvestja, ki se je skliceval na ruske diplomatske vire, je v sredo poročal, da naj bi se srečala v Vladivostoku na vzhodu Rusije blizu meje s Severno Korejo. Srečanje naj bi potekalo pred obiskom Putina na Kitajskem, predvidenem za 26. in 27. april.

Iz Kremlja so v četrtek v sporočilu za javnost zapisali, da bo "na povabilo Vladimirja Putina Kim Džong Un v drugi polovici aprila obiskal Rusijo".

Neimenovani višji uradnik iz južnokorejskega predsedniškega urada je dejal, da Južna Koreja pozdravlja ta obisk, saj bi lahko prispeval k nadaljnji denuklearizaciji Korejskega polotoka, je poročanje južnokorejske tiskovne agencije Yonhap povzela nemška tiskovna agencija dpa.

To bo prvo srečanje voditeljev teh dveh držav po osmih letih, ko sta se sestala Kim Džong Il in takratni ruski predsednik Dmitrij Medvedjev.

Rusija ima razmeroma tople odnose s Pjongjangom in državi pomaga s hrano, Putin pa že nekaj časa izraža pripravljenost na srečanje z voditeljem Severne Koreje.

Putin in Kim se bosta sešla približno dva meseca po tem, ko so konec februarja v vietnamskem Hanoju propadli pogovori med severnokorejskim voditeljem in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kim se je v zadnjem letu štirikrat srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, zdaj pa po mnenju analitikov išče širšo mednarodno podporo v neodločeni bitki z ZDA.

Moskva se je že zavzela za omilitev mednarodnih sankcij proti Severni Koreji, ZDA pa Rusijo obtožujejo poskusov pomoči Pjongjangu, da bi se ta lahko izognil nekaterim ukrepom, kar Rusija zanika.