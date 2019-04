Partiji, ki ima takšno mladino, se ni treba bati za svojo prihodnost*

Predsednik SDS Janez Janša in nove članice stranke

Bolj ko jo klevetajo in napadajo, močnejša je partija SDS in na njenem čelu že dolga leta tudi njen predsednik Janez Janša. Nobena druga stranka se ne more pohvaliti s takšnim prilivom novih članov. Še migrantom ne uspe v takšnem številu vstopiti v Slovenijo. A najbolj nas razveseli očem prijetno dejstvo, da je med novimi člani veliko mladih članic.

*Prejšnji dosmrtni predsednik Partije Tito

