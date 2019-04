Kako je Slavoj Žižek položil Jordana Petersona

Pa sem te!

Žižek je s svojim »Pa sem te!« odigral Petersona – in pokazal, kako lahko je biti Peterson, a obenem tudi, kako težko je biti Žižek.

© Profimedia

Ko sem vstopil v torontski Sony Centre for the Performing Arts, veliko dvorano, v kateri naj bi se v petek, 19. aprila, spopadla Slavoj Žižek in Jordan Peterson, je bilo takoj jasno, da to ne bo le njuno soočenje, temveč tudi soočenje njunih publik, njunih fenov, njunih navijačev, ki so nezdružljivi. Številni so prišli v klubskih dresih, z navijaškimi rekviziti, tako da si jih zlahka ločil. Levo od mene je sedel moški v rdeči majici, na kateri je ob velikem Žižkovem portretu pisalo: »And so on.« (Žižkov mem, če hočete.) V desnici pa je stiskal orjaško rdečo rokavico z zelo dolgim iztegnjenim kazalcem in pripisom: »Go, Zizek, Go!« Jasno: Žižkov fen. Nekaj vrst za njim je sedel mladenič z rdečo čepico, na kateri je pisalo: Make America Great Again! Točno: Petersonov fen. Na čepici Žižkovega fena bi kakopak bil refren Melvillovega Bartlebyja, pisarja: »I Would Prefer Not To.«