Janša ne bo plačal globe

Stranki SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši je sodišče zaradi spornega posojila namesto globe izreklo le opomin

Janez Janša z bankovcem

© © Tamino Petelinšek, STA

Okrajno sodišče v Ljubljani je stranki SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši zaradi prekrška pri najemu posojila od Dijane Đuđić namesto globe izreklo zgolj opomin. Tako je razvidno iz sodbe, ki jo je objavila Demokracija.

Računsko sodišče je namreč marca lani vložilo dva obdolžilna predloga zoper stranko SDS in Janšo kot odgovorno osebo zaradi dveh spornih posojil: posojila Dijane Đuđić v višini 450.000 evrov in posojila pri Novih obzorjih v višini 60.000 evrov.

V obeh primerih je okrajno sodišče v skrajšanem postopku SDS in Janši prisodilo globo. V primeru posojila pri Novih obzorjih je globa sprva znašala 20.000 evrov za stranko in 2000 evrov za Janšo, v rednem postopku pa so jo nato znižali na 4200 evrov za stranko in 500 evrov za odgovorno osebo. Na to odločbo so se v SDS pritožili na višje sodišče, so za STA pojasnili v stranki.

Po vsej verjetnosti pa se ne bodo pritožili na zadnjo odločbo okrajnega sodišča, ki se nanaša na posojilo pri Dijani Đuđić. Okrajno sodišče je namreč v rednem postopku razveljavilo sodbo, po kateri je isto sodišče po skrajšanem postopku stranki izreklo globo v višini 4200 evrov, predsedniku stranke pa 450 evrov.

SDS in Janša morata plačati le stroške sodnega postopka.

Namesto globe je sedaj sodišče tako SDS kot Janši izreklo le opomin, plačati pa morata stroške sodnega postopka.

Kot je zapisano v sodbi, je sodišče sicer obdolžence spoznalo za odgovorne kršitve zakona o političnih strankah, ki določa, da višina posojila posamezne fizične osebe ne sme presegati desetkratnika povprečne bruto plače letno. Vrednost najetega posojila pa je bila precej višja.

Je pa sodišče našlo več posebnih olajševalnih okoliščin, zaradi katerih je obdolžencem namesto globe izreklo opomin. Med olajševalnimi okoliščinami so navedli, da je stranka SDS takoj po prejemu mnenja računskega sodišča prvi obrok kredita vrnila posojilodajalki Đuđić. Prav tako je sodišče kot olajševalno okoliščino navedlo dejstvo, da je sporno posojilno pogodbo potrdil notar kot "oseba, vredna javnega zaupanja".