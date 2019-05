Izkoriščanje in kršitev pravic delavcev ne sodita v naš čas

Ob prazniku dela pozivi politikov in sindikalistov k spoštovanju pravic delavcev

Ob 1. maju, prazniku dela, so se na številnih prireditvah po državi vrstili pozivi k spoštovanju pravic delavcev. Predsednik republike Borut Pahor je opozoril na problem naraščajoče družbene enakosti, premier Marjan Šarec pa je spomnil na propad slovenskih podjetij, ki jih je po njegovih besedah uničil pohlep nekaterih ljudi.

Predsednik Pahor se je udeležil prvomajskega praznovanja v Opatjem selu, kjer je imel slavnostni nagovor. "Če Evropa in svet v 21. stoletju ne bosta znala prav odgovoriti na vprašanje spoštovanja in vrednotenja dela in zlasti perečega vprašanja naraščajoče družbene neenakosti, nas mora skrbeti. Zato je to vprašanje za našo oblast, za evropsko oblast, za vse, ki želijo mir, varnost, stabilnost in pravičnost v svetu eno od osnovnih vprašanj," je poudaril v svojem nagovoru.

Zanj so pomembni tako tisti, ki vlagajo, ki odpirajo nova delovna mesta, kot tudi ljudje, ki ta delovna mesta zasedajo. Dohodkovne razlike med ljudmi ne smejo biti prevelike, prav tako je treba delo ceniti, toliko bolj bo naša država ostala mirna in varna skupnost.

Že dopoldne je Pahor ob dnevu odprtih vrat v predsedniški palači gostil približno 200 obiskovalcev. V nagovoru je poudaril, da delo ostaja temeljna vrednota in je tudi temeljno merilo našega položaja v družbi. "Razlike med nami, izhajajoče iz dela, pa ne smejo biti prevelike, če hočemo obdržati družbo povezano," je izpostavil kot temeljno sporočilo praznika.

"Vsi si želimo boljše življenje. V obdobju samostojne Slovenije se je marsikaj naredilo mimo tistega, kar smo pričakovali leta 1991, ko smo bili z večinsko večino za samostojno Slovenijo."

(Marjan Šarec, premier)

Po njegovih besedah bomo namreč ohranili in okrepili naš razvoj samo tako, če bodo socialne razlike med ljudmi vzdržne. Razlike med ljudmi bodo sicer vedno obstajale, nekatere so tudi popolnoma legitimne, a Pahorju se zdi, da bodo bolj uspele tiste družbe, ki bodo bolj obvladovale socialne razlike med ljudmi. Če bi se te razrasle, bodo namreč dvomi in nezaupanje v sistem tako veliki, da bi ga lahko ogrozili, je posvaril Pahor.

Premier Šarec pa je kot slavnostni govornik na srečanju na Ravnah na Koroškem ocenil, da prvi maj ni ideološki praznik, ampak pristen praznik ljudi dobre volje, ki se družijo, vsak dan delajo in ustvarjajo ter imajo radi svojo domovino.

Zdi se mu, da smo po 30 letih od osamosvojitve kakšno priložnost tudi zamudili. "Slovenija je lepa država, ima naravno bogastvo, veliko bogastva je tudi v njenih ljudeh. Vsi si želimo boljše življenje. V obdobju samostojne Slovenije se je marsikaj naredilo mimo tistega, kar smo pričakovali leta 1991, ko smo bili z večinsko večino za samostojno Slovenijo," je dejal premier.

Po njegovih besedah se danes nekaterih podjetij zgolj spominjamo, mnoga podjetja so propadla, pa ne zato, ker ne bi imela česa ponuditi in ne zato, ker bi imela slabe delavce, ampak zato, ker jih je uničil pohlep nekaterih ljudi. Izrazil je tudi obžalovanje, da so propadle mnoge blagovne znamke in da so nekatera podjetja kupili tujci, potem pa jih zaprli.

Predsednik koroške regijske organizacije Skei Vili Novak je ob tem dejal, da si želi živeti v državi, kjer bomo približno vsi enaki. "To smo nekdaj že imeli in z malo manj požrešnosti kapitala bi se lahko vrnili v te čase," je dejal.

Ministrica za delo Ksenija Klampfer je medtem na tradicionalni proslavi na Javorovici pri Šentjerneju pozvala delodajalce k spoštovanju pravic delavcev, njihovemu ustreznemu plačilu in nagrajevanju ter dvigu poslovne kulture in medsebojnih odnosov. Ena izmed večjih težav na trgu dela je trenutno tudi vse večja razlika med redno zaposlenimi in ostalimi zaposlenimi v atipičnih oblikah dela, oziroma t. i. prekarno delo.

"Delavce je treba jemati kot največje bogastvo podjetja oziroma organizacije. Izkoriščanje in kršitev pravic delavcev ne sodita v naš čas."

(Ksenija Klampfer, ministrica za delo)

"Delavce je treba jemati kot največje bogastvo podjetja oziroma organizacije. Izkoriščanje in kršitev pravic delavcev ne sodita v naš čas," je še opozorila. Ob tem je dodala, da se kot ministrica srečuje tudi s težavami delodajalcev, ki se morajo boriti za obstanek na trgu. Delodajalci trenutno ne morejo več v celoti popolniti svojih potreb po delavcih, zato bo vse napore usmerila v to, da bodo brezposelni čim prej vključeni na trg dela, je napovedala.

Sicer so se tradicionalna prvomajska srečanja zvrstila po vsej državi. Na ljubljanskem Rožniku je zbrane pozdravil ljubljanski župan Zoran Janković, na Celjski koči pa je zbrane nagovorila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

Na predvečer praznika pa so po vsej državi tradicionalno zagoreli kresovi. Številne prireditve s kresom so v torek tradicionalno pripravili v manjših krajih in na okoliških vzpetinah, eno večjih in najbolj obiskanih kresovanj pa je tudi letos v organizaciji sindikatov potekalo na ljubljanskem Rožniku.

Na prireditvi so zbrane nagovorili predsednica ZSSS Lidija Jerkič, predsednik Pergama Jakob Počivavšek in članica republiškega odbora Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Saša Kotar, sicer pristojna za področje bolnišnic.

Rdeča nit letošnjih nagovorov je bil delovni čas, ki po opozorilih sindikatov marsikje še vedno ni v celoti urejen. Kot je za STA dejala Lidija Jerkič, bi morala ne glede na vse še vedno veljati t. i. formula 888, ki pomeni osem ur za delo, osem ur za prosti čas in osem ur za počitek v vsakem delovnem dnevu.

"Nekateri so tako primorani delati dlje, da si izboljšajo plačilo, pozabiti pa ne smemo niti na prekarne delavce, ki so mnogokrat prisiljeni delati dlje, saj nimajo pravne zaščite, na katero bi se lahko sklicevali."

(Jakob Počivavšek, Pergam)

Po Počivavškovih besedah je vprašanje delovnega časa povezano z več vidiki. "Nekateri so tako primorani delati dlje, da si izboljšajo plačilo, pozabiti pa ne smemo niti na prekarne delavce, ki so mnogokrat prisiljeni delati dlje, saj nimajo pravne zaščite, na katero bi se lahko sklicevali," je opozoril.

Na mednarodni praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih šest protestnikov.

