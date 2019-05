Trump in Orban želita več sodelovati

Predsednik ZDA Donald Trump je madžarskega predsednika Viktorja Orbana povabil v Belo hišo, da poglobita sodelovanje

Orban in Trump, tesna sodelavca

© WikiCommons

Ameriški predsednik Donald Trump je madžarskega premierja Viktorja Orbana povabil, naj prihodnji teden obišče Belo hišo. Kot so sporočili v Washingtonu, bosta voditelja govorila o poglobitvi sodelovanja med državama na številnih področjih. Odnosi med Washingtonom in Budimpešto so se namreč zaradi podobnih ideoloških prepričanj Trumpa in Orbana precej otoplili. Orban je bil v času administracije Baracka Obame pogosto tarča kritik zaradi napadov na svobodo medijev, pravosodje in civilno družbo. Trumpa Orbanov avtokratski način vladanja očitno ne moti.

"Predsednik Donald Trump bo pozdravil premierja Madžarske Viktorja Orbana v Beli hiši dne 13. maja 2019," je sporočila ameriška administracija.

"Ob priznavanju dolgoletnih vezi med ZDA in Madžarsko bosta predsednik in premier razpravljala o možnostih za poglobitev sodelovanja na številnih področjih, vključno s trgovino, energetiko in kibernetsko varnostjo," so še dodali v sporočilu za javnost.

Odnosi med Washingtonom in Budimpešto so se zaradi podobnih ideoloških prepričanj Trumpa in Orbana precej otoplili.

Orban je Trumpa po njegovem "protiglobalističnem" govoru v Generalni skupščini ZN septembra lani označil za ikono suverenističnega gibanja.