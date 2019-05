Proticepilka za cepljenje

Nasprotujoča si stališča Norme Korošec

Norma Korošec na zboru nasprotnikov cepljenja

Norma Korošec, mlada konservativka, pri kampanji proti družinskemu zakoniku tesna sodelavka Aleša Primca, zdaj pa kandidatka za evropsko poslanko pri Brščičevi stranki Domovinska liga (Dom), je na družabnih omrežjih objavila videoposnetek, v katerem pravi: »Vsak kužek, ki je večino časa v stanovanju, mora imeti opravljena vsa cepljenja, če ga lastnik želi vzeti čez mejo.« Nato dodaja, da »nezakoniti migranti pa lahko svobodno trosijo ’tretjesvetne’ nalezljive bolezni, s katerimi smo pri nas že zdavnaj opravili. Kakšna dvoličnost. Vprašanje pa je, kdo bo plačal zdravljenja teh bolezni? Odgovor je – ti, davkoplačevalec. Logično!«

Ne vemo, ali ima zgolj slab spomin, vendar je pred približno letom in pol, natančneje 31. avgusta 2017, na Facebooku o cepljenju objavila sledeč zapis: »Necepljenje je dovolj, da otroka označijo za neprimernega za v vrtec. Kako daleč bomo še pustili, da to gre? Prisilno cepljenje torej. Ko se zgodi pa huda reakcija na cepivo, pa nihče odgovoren ali kriv, nobene odškodnine, NIČ! … Cepljenje pa je sveti gral farmacevtskega lobija v Sloveniji.«

Je Norma Korošec, znana proticepilka, zdaj kar za cepljenje? Da so se njena stališča spremenila tako rekoč čez noč, so opazili tudi številni uporabniki Twitterja, ki so jo pozvali, naj pokaže svoje potrdilo o cepljenju, takšno, kot ga morajo po njenem imeti migranti. Ena izmed tviterašic pa ji je napisala, da »ni ravno krščansko zahtevati od migrantov nečesa, proti čemur se iz vsega srca boriš, ko gre za tvoje ljudi«.

Norma Korošec je še pred dobrim tednom, po preplahu zaradi morebitnih okužb z ošpicami v Sloveniji, gostovala v oddaji Argument na Planet TV, kjer so problematizirali nizko precepljenost slovenskih državljank in državljanov. V oddaji je zagovarjala stališče, da so cepiva nevarna. »Slovenci nismo noben supernarod, da bi bili bolj imuni ali pa bolj odporni,« je med drugim dejala. Upokojena pediatrinja in zagovornica cepljenja Jasna Čuk Rupnik jo je hitro opozorila, da so njena stališča katastrofalna, saj »ne razume, kaj pomeni navedba stranskih učinkov«.

In le nekaj dni pozneje se je pojavil na začetku omenjeni Normin poziv o drugorazrednih psičkih in prvorazrednih migrantih (gre seveda za popolnoma neumestno primerjavo).

Priznamo, zmedeni smo.

Norma nekoč ...

