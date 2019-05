Huawei ostal brez Androida

Je to konec uspeha kitajskega podjetja, ki je trenutno drugi največji proizvajalec mobilnih telefonov in daleč največji proizvajalec opreme za mobilna omrežja na svetu?

© Kārlis Dambrāns / Flickr

Reuters poroča, da je Google popolnoma prekinil sodelovanje s Huaweiem, razen v povezavi z izdelki, ki jih pokriva odprtokodna licenca. To pomeni, da bo/je Huawei izgubil dostop do nadgradenj operacijskega sistema Android, naslednje različice njihovih telefonov pa bodo izgubile dostop do Googlovih servisov, kot so Google Play Store, Gmail Google Photos, Google Maps in drugi.

Vir, na katerem temelji Reutersovo poročilo, pravi, da se pri Googlu še dogovarjajo o podrobnostih.

Poteza je gotovo povezana z ukazom ameriškega predsednika Trumpa, ki je prejšnji teden Huawei dodal na spisek podjetij, katerim ameriška visoko tehnološka podjetja ne smejo prodajati ničesar, če tega ne odobri ameriška zvezna vlada.

Huawei bo še vedno imel dostop do »čistega Androida«, ki je v osnovi odprtokodni sistem, vendar bo sodelovanje med Googlom in Huaweiem popolnoma prekinjeno, Huaweievi telefoni brez Googlovih aplikacij pa bodo postali – neuporabni.

Reuters še poroča, da odziva Huaweia in ameriškega ministrstva za trgovino še ni.

Po novici, da je Google po Trumpovem ukazu prekinil sodelovanje z Huaweijem, se naj bi temu pridružili tudi izdelovalci integriranih vezij, z Intelom in Qualcommom na čelu.

j0tZjJ3gSBg