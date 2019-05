Prvi dan predčasnega glasovanja na evropskih volitvah višja udeležba kot pred petimi leti

Predčasno je glasovalo že dobrih 8.000 slovenskih volivk in volivcev

© Marco Verch / Flickr

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na evropskih volitvah udeležilo 8052 volivk in volivcev oziroma 0,47 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na volitvah leta 2014 je prvi dan predčasno glasovalo 4855 volivcev oziroma 0,29 odstotka vseh volilnih upravičencev, so danes sporočili z Državne volilne komisije.

Pred nedeljskimi evropskimi volitvami se je v torek začelo predčasno glasovanje. Volivci lahko glas oddajo do četrtka med 7. in 19. uro na enem izmed 59 volišč, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij. Predčasno so svoj glas oddali tudi že nekateri kandidati.

Danes se bo medtem iztekel rok, do katerega se volivci lahko prijavijo za nekatere posebne oblike glasovanja. To velja za volivce, ki bi v nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča (na t. i. voliščih omnia), za volivce, ki bi želeli glasovati na domu, ter volivce, ki stalno živijo v tujini, pa bi v nedeljo želeli glasovati v Sloveniji.

Volivci lahko glas oddajo do četrtka med 7. in 19. uro na enem izmed 59 volišč, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Splošno glasovanje bo v nedeljo med 7. in 19. uro potekalo na 3005 rednih voliščih ter 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Volivci bodo za osem poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu lahko izbirali med 103 kandidati s 14 kandidatnih list. Glasuje se tako, da volivec obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata.

Katerim kandidatom je uspelo prepričati volivce, bo znano v nedeljo, 26. maja, pozno zvečer, ko bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev. Na izide bo treba počakati vse do 23. ure, ko se bodo zaprla še zadnja volišča v EU.