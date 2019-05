Umrl je Marko Bulc, politik in partizan

Marko Bulc (1926 - 2019) je kot član zveznega izvršnega sveta je sooblikoval jugoslovanski družbenoekonomski sistem v skladu s spremembami jugoslovanske ustave

Marko Bulc, v. d. predsednika Občanskega foruma in akademik dr. Veljko Rus leta 2001 v parlamentu

© Marko Jamnik / arhiv Mladine

V 93. letu starosti je umrl nekdanji politik, ekonomist in partizan Marko Bulc. Aprila 1989 je kandidiral za predstavnika Slovenije v predsedstvu SFRJ, vendar ga je premagal takrat skoraj neznani Janez Drnovšek, kasnejši dolgoletni premier in predsednik Slovenije.

V partizanih je bil borec Gubčeve brigade, komandant bataljona Vojske državne varnosti (VDV) in načelnik štaba 1. brigade VDV. V JLA je bil zaposlen do leta 1953/54, ko je vpisal študij kemije na Univerzi v Ljubljani in leta 1959 diplomiral.

Bulc je kot član zveznega izvršnega sveta v obdobju od leta 1967 do 1971 in nato predsedstva SFRJ v obdobju od leta 1971 do 1974 sooblikoval jugoslovanski družbenoekonomski sistem v skladu s spremembami jugoslovanske ustave. Zlasti je bil dejaven na denarnem, bančnem in deviznem področju. V obdobju od leta 1974 do 1982 je bil vodja slovenske delegacije v zboru republik in pokrajin zvezne skupščine in obenem tudi član Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije.

Po upokojitvi je bil dejaven v civilnodružbenih združenjih, denimo v Forumu 21. Prejel je več državnih odlikovanj, bil pa je tudi nosilec partizanske spomenice 1941. Bil je častni občan občin Trebnje in Mirna.

Od leta 1982 do 1989 je bil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Kot politik je največ pozornosti namenjal gospodarskim vprašanjem. Kot vodja slovenske delegacije v zboru republik in pokrajin v skupščini SFRJ si je prizadeval za izboljšanje položaja Slovenije in slovenskega gospodarstva v SFRJ. Zlasti si je prizadeval za spodbude izvoznikom. Zavedajoč se pomena znanja je bil kot predsednik GZS med pobudniki za ustanovitev Poslovne šole IEDC, ki je 1986 začela z delovanjem na Brdu pri Kranju.

Ob državniških funkcijah je bil 1972–78 tudi predsednik Lovske zveze Jugoslavije, 1985–88 pa predsednik Mednarodne lovske zveze (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier).

Rodil se je 15. avgusta 1926 v Šmarjeških Toplicah. Njegova snaha je političarka Violeta Bulc.