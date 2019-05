Kako enakopravne so ženske v EU?

Ženski lobi Slovenije in kandidatke za evropske poslanke: Enakopravnost spolov je ena od najpomembnejših nalog Evropske unije (EU)

© Evropski parlament Think Tank

Ženski lobi Slovenije (ŽLS) je v torek organiziral javni pogovor s kandidatkami za evropske poslanke. Med kandidatkami, ki so se odzvale povabilu, so bile Justina Erčelj (LMŠ) in Jasna Ružicki (LMŠ), Urša Zgojznik (Povežimo se), Tanja Fajon (SD), Violeta Tomić (Levica), Tereza Novak (DeSUS) in Angelika Mlinar (SAB). Članica sveta ŽLS Sonja Lokar je po pogovoru poudarila, da se kandidatke zavedajo nujnosti okrepitve podpore EU enakosti spolov in da so pripravljene sodelovati pri dejanski odpravi plačne in pokojninske vrzeli, pri močnejši podpori EU za uveljavitev enakega dostopa do jasli in vrtcev za vse otroke, katerih straši tako varstvo potrebujejo.

Dodala je, da se vse zavzemajo tudi za skupne standarde EU za dolgotrajno oskrbo za vse ljudi, ki v celoti ne morejo več samostojno skrbeti zase.

"Enakost spolov je splošno načelo prava EU in pomembna naloga institucij EU in njenih držav članic. Vendar EU enakosti spolov kot temeljne vrednote in cilja še zdaleč ni dosegla," je nadaljevala, saj naj bi resnična podpora tej temeljni vrednoti že nekaj let nazadovala. Po oceni lobija se v EU pojavljajo tudi stranke, ki enakosti med spoloma odkrito nasprotujejo in se zavzemajo za vrnitev družbe k t. i. naravnim družbenim vlogam moških in žensk ter k tradicionalnim družinskim vrednotam. Na tak način "podpirajo nadaljevanje podrejenosti in diskriminacijo žensk".

"Enakost spolov je splošno načelo prava EU in pomembna naloga institucij EU in njenih držav članic. Vendar EU enakosti spolov kot temeljne vrednote in cilja še zdaleč ni dosegla."

(Sonja Lokar, Ženski lobi Slovenije)

Evropski indeks enakosti spolov je obtičal na 66,2 %, za Slovenijo pa se kazalec ustavi pri 68,4 %, kar nas v Evropski uniji uvršča na 10. mesto. Večji kot je odstotek, večja je enakost med spoloma, ki je pri nas največja v zdravstvu. V Evropskem parlamentu je bilo v zadnjem mandatu samo 36.4 % poslank, v Evropski komisiji pa je bilo komisark še manj, le 30 %. Plačna vrzel je 16 %, pokojninska pa kar 37 % v škodo žensk. Vsaka tretja Evropejka, starejša od 15 let, je že bila žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja. V Sloveniji je bila žrtev nasilja vsaka peta ženska.

Ženski lobi po navedbah Sonje Lokar pozdravlja izboljšanje deleža žensk na večini list za evropske volitve v Sloveniji in zlasti dejstvo, da jih je kar šest od 14 postavilo kandidatko na prvo mesto.

Na tej povezavi si lahko preberete manifest Evropskega ženskega lobija za evropske volitve 2019.