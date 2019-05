Večni naslednik

Odkar Apple vodi Tim Cook, je ugledna znamka postala dolgočasna. Primanjkuje ji novih izdelkov, celo iPhone ne gre več za med tako kot včasih. Kljub vsemu Tim Cook ne počne nič narobe.

Tim Cook in Steve Jobs pred leti

© Flickr

Kako se človek povzpne na položaj boga? Revija Economist je ustanovitelja Appla Steva Jobsa nekoč predstavila kot odrešenika, v New York Magazinu pa so ga poimenoval kar iBog. Kaj pa Tim Cook, njegov naslednik, kdo ali kaj je on?