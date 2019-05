Fakulteta za družbene vede (FDV) ne ukinja niti spolov niti stranišč

O skupnih straniščih

Stranišče na Fakulteti za socialno delo

© Žana Erznožnik

»Izrojenosti Fakultete za družbene vede ni videti konca: ukinjajo ločena stranišča za ženske in moške – včeraj že zaprli moški WC!« Tako naslovljen članek je po navdihu Požareporta objavila Nova24TV. Objava je sprožila plaz odzivov na družabnih omrežjih. Malokdo, tudi med tistimi, ki se jim zamisel o skupnih straniščih ne zdi »izrojena«, je podvomil o zanesljivosti informacije.

Fakulteta za družbene vede je potrdila, da obstaja pobuda o »straniščih za vse«, torej takšnih, ki ne bodo ločena glede na biološki spol, a o njej še nista razpravljala ne študentski svet ne senat fakultete, zato zagotovo še nekaj časa ne bo uveljavljena.

Da so študenti in zaposleni na fakulteti »že začeli uvajati morebitno novost«, naj bi po navedbah Nova24TV dokazovala fotografija zaprtega moškega stranišča. »Moško stranišče v C-traktu je bilo zaprto zaradi okvare. Zaprtje ni bilo v ničemer povezano z omenjeno pobudo,« so na vprašanje, zakaj je bilo stranišče res zaprto, odgovorili s fakultete.

Sprememba ureditve stranišč ne bi olajšala le stisk manjšin, ki se ne identificirajo z nobenim spolom, in transspolnih oseb, iz praktičnih razlogov bi lahko bila pozitivna tudi za ženske. Na fakulteti, kjer je približno enako število moških in ženskih stranišč, je med redno vpisanimi študenti več kot 70 odstotkov žensk, zaradi česar so na ženskih straniščih pogoste gneča in vrste, moška pa ostajajo prazna.

Podobne pobude, ki pa so dvignile manj prahu, so bile že sprejete na drugih fakultetah in šolah. Tako imajo eno nebinarno označeno stranišče na ljubljanski Fakulteti za socialno delo, eno na Fakulteti za politične vede v Zagrebu, spolno nevtralna pa so tudi stranišča na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Sodeč po trditvah dijakov, ki se jim zdi taka ureditev sanitarij »navadna«, in izjavah nekaterih študentov socialnega dela, ki za omenjeno spolno nevtralno stranišče niti ne vedo, ko pa zanj izvedo, so pozitivno presenečeni, se zdi vprašanje spolno nevtralnih stranišč najbolj sporno osebam, ki teh stranišč sploh ne bodo uporabljale. V praksi na nobeni od treh izobraževalnih ustanov v zvezi s stranišči ne opažajo težav ali ekscesov.

Ločevanje javnih stranišč po spolu je po Ervingu Goffmanu, enem izmed pomembnejših sociologov 20. stoletja, logično samo, kadar je namen takšne ureditve preprečevanje spolnega nadlegovanja. A tega ni mogoče preprečiti z ločenimi stranišči. Goffman navaja, da je izvorni razlog za ločevanje javnih stranišč vzpostavljanje in utrjevanje družbene hierarhije in potrjevanje razlik med spoloma.

Da razlog za ločevanje javnih stranišč glede na spol niso biološke razlike, dokazuje to, da si stranišča v zasebnih domovih moški in ženske delimo brez težav. Pa s tem ne ogrožamo svoje spolne identitete ali ideologije. Četudi bi ali pa bo Fakulteta za družbene vede upoštevala pobudo, je strah o ukinjanju spolov odveč. Razen če spol enačiš s straniščem, na katerem opravljaš potrebo.