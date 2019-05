Veganska hrana postaja milijardni posel

Zavednejši jedci

Podnebni protestni shod mladih v Ljubljani, 15. marec 2019

© Borut Krajnc

Nekaj dni po tistem, ko je orkan Harvey poleti 2017 rohnel po Teksasu, se je po družabnih omrežjih kot virus razširila fotografija, na kateri je bila skoraj popolnoma izpraznjena trgovina. Kupci se kljub grozečemu pomanjkanju hrane niso dotaknili polic s sojinimi klobasicami in polpeti iz tofuja. »Ljudje so bili obupani, vendar ne dovolj,« je pripomnil Seth Goldman, podpredsednik podjetja Beyond Meat, ki izdeluje veganske burgerje. Fotografija iz Teksasa je bila vključena v predstavitev izdelka, ki jo je Goldman sredi marca imel v Hamburgu. Govoril je o možnostih za rast, tržnih deležih in ciklih inovacije in sklenil: »Želimo spremeniti svet.«