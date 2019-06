Je res mrtev?

Gabriel Bach je bil tožilec, ko so v Izraelu začeli proces proti odgovornemu za logistično plat holokavsta Adolfu Eichmannu. Že 58 let pripoveduje njegovo zgodbo.

Adolf Eichmann

© WikiCommons

Gabriel Bach ni našel avtomobila in je razburjeno koračil pred zgradbo izraelskega predsedstva, kjer je pogosto parkiral, saj živi za vogalom. Vozil je majhen volvo in spomnil se je prvih dveh črk ter zadnjih dveh števk z registrske tablice. Star je bil 92 let in v trenutku zmedenosti ni več mogel skriti svoje starosti.