Kljub kvotam manj slovenske glasbe

Komercialne radijske postaje ne upoštevajo zakona

Upoštevanje predvajanja slovenske glasbe leta 2018

© IPF / Izak Košir

Med top 20 najbolj predvajanimi skladbami v letu 2018 ni niti ene slovenske, in to kljub obveznim kvotam slovenske glasbe, ki so določene z zakonom. Tako kažejo podatki, ki jih je predstavil IPF, Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije. Statistika je pokazala, da je lani kvote slovenske glasbe izpolnjevala zgolj RTV Slovenija, lokalni in regionalni programi so jih izpolnjevali 79-odstotno, komercialne radijske postaje zgolj 53-odstotno.