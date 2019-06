Smisel šolskega ocenjevanja

Ocene in cena otroškega življenja

Slika je simbolična

© Uroš Abram

Pred približno enim letom so na Tajskem iz podzemne jame reševali 12 dečkov, ki jih je tam ujela narasla voda. O tem so poročali po vsem svetu, pa tudi o rehabilitaciji in očitno uspešni vrnitvi v vsakdanje življenje, saj so fantje kaj kmalu po dogodku zaradi nogometa potovali naprej po svetu. Tu, v Sloveniji, o Tajski še zdaleč ne vemo dovolj, da bi lahko interpretirali, v čem se njihova družba tako loči od naše, da je bilo kaj takega sploh mogoče: da se namreč fantje, še skoraj otroci, niso zlomili pod težo bremena tako travmatičnega dogodka.