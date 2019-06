Apple Pay tudi v Sloveniji

Vsaka druga transakcija v Evropi je brezstična, zato Apple svojo opcijo plačevanja od danes naprej ponuja tudi v Bolgariji, na Cipru, v Estoniji, Grčiji, na Hrvaškem, v Latviji, Liechtensteinu, Litvi, na Malti, Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji

© Twitter

Imetniki Applovih naprav, ki uporabljajo plačilno kartico Mastercard, v Sloveniji in še 12 drugih evropskih državah lahko od danes plačujejo z mobilno denarnico Apple Pay, so sporočili iz Mastercarda. Kupci lahko z Apple Pay svoje iPhone telefone, Applove ure, iPade tablice in iMac računalnike uporabljajo za plačila v trgovinah, na spletnih straneh in v aplikacijah.

Storitev je od danes na voljo imetnikom kartic Mastercard v Bolgariji, na Cipru, v Estoniji, Grčiji, na Hrvaškem, v Latviji, Liechtensteinu, Litvi, na Malti, Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Ponujajo jo banke Banca Transilvania, Boon, Edenred, J&T, mBank, Monese, N26, Revolut, Slovenska sporitelna in Unicredit Bank.

Kot pojasnjujejo v Mastercardu, Storitev digitalnih možnosti Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service - MDES) uporablja napredne tehnologije plačevanja - EMV, tokenizacijo in kriptografijo - za zagotavljanje integritete podatkov o imetniku kartice.

Vsaka transakcija se potrdi z uporabo enkratne dinamične varnostne kode - z uporabo kamere in prepoznavo obraza (Face ID), čitalnika prstnih odtisov (Touch ID) ali z geslom naprave.

Ob uporabi kreditne ali debetne kartice z Apple Pay se številka kartice ne shrani ne na napravi ne na Applovih strežnikih, ampak sistem napravi dodeli unikatno namensko številko (Device Account Number), ki se šifrira in varno shrani v elektronskem čipu kartice. Vsaka transakcija se potrdi z uporabo enkratne dinamične varnostne kode - z uporabo kamere in prepoznavo obraza (Face ID), čitalnika prstnih odtisov (Touch ID) ali z geslom naprave.

"Zelo me veseli, da lahko v sodelovanju z družbo Apple in našimi partnerji iz bančnega sektorja imetnikom kartic Mastercard ponudimo inovativno storitev Apple Pay. Evropa je v ospredju brezstične evolucije, saj je vsaka druga transakcija na kontinentu brezstična," je dejal poslovni direktor družbe Mastercard v Sloveniji Luka Gabrovšek.

LkM_Z3o8T4g