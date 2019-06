Donald Trump in Kim Jong-un se bosta najbrž kmalu ponovno srečala

Južnokorejski predsednik je razkril, da se ZDA in Severna Koreja pogovarjata o tretjem vrhu

Predsednika Severne Koreje in ZDA se rokujeta na zadnjem srečanju ...

© Dan Scavino Jr. / WikiCommons

ZDA in Severna Koreja se pogovarjata o tretjem vrhu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, je danes povedal predsednik Južne Koreje Moon Jae-in. Ob tem je zanikal navedbe, da so pogovori med Washingtonom in Pjongjangom zastali.

"Ni razloga, da bi trenutne razmere videli kot zastoj v mirovnem procesu na Korejskem polotoku samo zato, ker tempo ostaja upočasnjen," je v pisnem intervjuju za več svetovnih medijev in tiskovnih agencij povedal Moon.

Pripravljenost Kima in Trumpa na pogovore se ni nikoli zmanjšala, je še poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij. Pjongjang je ob tem pozval, naj se čim prej vrne za pogajalsko mizo.

"Ni razloga, da bi trenutne razmere videli kot zastoj v mirovnem procesu na Korejskem polotoku samo zato, ker tempo ostaja upočasnjen."



(Moon Jae-in, predsednik Južne Koreje)

"Če Pjongjang opusti pasivno držo, ki je sledila februarskemu vrhu v Hanoju (...) bo lažje osvojil zaupanje mednarodne skupnosti," je dejal Moon. Severna Koreja mora po njegovih besedah zaupati obljubi mednarodne skupnosti, da bo zagotovila njeno varnost in svetlo prihodnost.

"Verjamem v Kimovo odločenost za jedrsko razorožitev," je še poudaril južnokorejski predsednik, ki bo v nedeljo gostil Trumpa.

Predsednik ZDA sicer pravi, da se mu ne mudi s tretjim srečanjem. Je pa južnokorejski predsednik danes dejal, da med Washingtonom in Pjongjangom "v zakulisju potekajo pogovori" o tretjem vrhu predsednikov.

Severnokorejski mediji so konec minulega tedna poročali, da je Trump pisal Kimu. Slednji "z zadovoljstvom ugotavlja, da je pismo odlične vsebine". Severnokorejski voditelj je izpostavil Trumpovo "sposobnost politične presoje in izreden pogum", zato bo "resno razmislil o zanimivi vsebini". Tudi Trump je ta mesec sporočil, da je prejel Kimovo "čudovito pismo".

Ameriški diplomati medtem trdijo, da se Pjongjang ne odziva na njihovo ponudbo za pogovore na delovni ravni. Na južnokorejskem ministrstvu za združitev pa so pojasnili, da so pogovori zastali.

Voditelja ZDA in Severne Koreje sta se prvič srečala pred dobrim letom v Singapurju, drugič pa februarja letos v vietnamskem Hanoju. Voditelja tam nista našla skupnega jezika o tem, kaj vse bi morala obljubiti Severna Koreja v zameno za omilitev mednarodnih sankcij.

Obe strani sta krivdo za propad pogovorov pripisovali druga drugi, hkrati pa sta tako Trump kot Kim izrazila pripravljenost na nadaljevanje pogovorov.

5LqVBkYZhYI