Kako nas je politika iz svetovnih zmagovalcev prelevila v svetovne poražence

Muzej slovenske infantilnosti

Borut Pahor, predsednik in nekdanji premier, ki je nekoč zagovarjal državno lastništvo podjetij, sedaj, ko postaja »zrelejši«, pa se je premislil. Trdi, da »ni potrebe, da imamo v lasti banko, da bi z njenimi profiti služili.”. Fotografija je nastala na poslovnem zajtrku AmChama, ameriške gospodarske zbornice. Ameriški sklad Appolo je kupil tako NKBM kot Abanko.

© Borut Krajnc

Premier Šarec se je nedavno poklonil žrtvam fašizma in nacizma. Ne enkrat, temveč dvakrat. Zaporedoma. Najprej – 7. junija, na gradu Rajhenburg – se je poklonil vsem tistim, ki so jih nacisti izgnali, in odločno poudaril: »Slep je tisti, ki ne vidi, da se nacizem in fašizem spet rojevata tudi v naši soseščini. Spet se rišejo zemljevidi, spet se obujajo stare tradicije in spet se obujajo celo pozivi k popisom Slovencev v sosednji državi, da ja ne bodo imeli Slovenci preveč pravic.« Še odločneje je dodal: »Kdor sodeluje z okupatorjem, je zgolj orodje v rokah okupatorja. Okupator ga ne bo nikoli cenil, po uporabi ga bo vedno zavrgel. Kajti nikoli ne bo njegov.«