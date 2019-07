Policija zatrjuje, da mešane italijansko-slovenske patrulje ne vzpostavljajo ponovnega mejnega nadzora

Koprska policija je v Lipici predstavila delovanje skupnih policijskih patrulj na italijansko-slovenski meji. Gostujoči policisti se bodo pridružili domači patruljni enoti, vodja patrulje pa bo vedno policist države, na ozemlju katere se izvaja patrulja.

Slovenski in italijanski policist danes v Lipici

© Borut Krajnc

Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju, sklenjenega med slovensko in italijansko vlado, so danes začele delovati mešane policijske patrulje. Mešane patrulje bodo predvidoma do 30. septembra delo opravljale na zeleni meji in na območjih nekdanjih mejnih prehodov, kar pa naj ne bi imelo vpliva na potnike.

Skupne policijske patrulje omogočajo lažje operativno sodelovanje, boljšo koordinacijo dela, znatno hitrejšo reakcijo pri zasledovanju pobeglih oseb in vozil ter njihovem prijetju pa tudi istočasno pokrivanje državne meje v obeh državah, je na današnji predstavitvi na nekdanjem mejnem prehodu Lipica povedal Viljem Toškan s PU Koper.

"Mešane patrulje na notranjih schengenskih mejah predstavljajo obliko tesnejšega policijskega sodelovanja med državama. Nikakor ne gre za vzpostavitev ponovnega začasnega mejnega nadzora," je na medtem povedal Marjan Štubljar z generalne policijske uprave.

Mešane patrulje bodo delovale v desetkilometrskem pasu ob državni meji z Italijo na območju policijske uprave (PU) Koper, enkrat tedensko pa na območju PU Nova Gorica. Izvajali bodo po štiri mešane patrulje na teden, od tega praviloma tri na slovenski in eno na italijanski strani.

Viljem Toškan, PU Koper

Gostujoči policisti se bodo vedno pridružili domači patruljni enoti, vodja patrulje pa bo vedno policist države, na ozemlju katere se izvaja patrulja. Sodelujoči policisti se bodo med seboj pogovarjali v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

Pretekli teden so v prostorih policijske šole v Trstu izvedli skupno usposabljanje policistov, ki so predvideni za delo v mešanih patruljah. Obravnavali so veljavno zakonodajo v tuji državi, pooblastila policistov in predvidene operativne metode delovanja. Gostujočim policistom je dovoljena uporaba orožja le v primeru samoobrambe.

Pomemben del skupnega dela je tudi izmenjava strokovnih izkušenj, poglobitev sodelovanja, krepitev zaupanja in spoznavanje območja. Po mnenju policije bo delo mešanih patrulj zmanjševalo privlačnost teh nezakonitih poti, posledično pa tudi obseg migracij v regiji.

Slovenska policija je takšne oblike dela izvajala že z Avstrijo in Madžarsko, Italija pa ima že vzpostavljene mešane patrulje z Avstrijo, Švico in Francijo.

Do 29. junija je slovenska policija obravnavala 5306 ilegalnih prehodov državne meje (leta 2018 3612). Italijanski varnostni organi so v tem obdobju slovenskim vrnili 146 tujcev (v enakem obdobju lani 158), med njimi največ državljanov Afganistana, Alžirije in Pakistana.

Na območju PU Koper so medtem do 27. junija na meji s Hrvaško obravnavali 1827 oseb zaradi nezakonitega prehoda meje, v enakem lanskem obdobju pa 1437. Večina tujcev je bila namenjena v Italijo, kamor so skušali priti tako peš kot z različnimi prevoznimi sredstvi, so še povedali predstavniki policije.