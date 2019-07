Prihaja pekel

Kaj evropski temperaturni rekordi povedo o svetovnem podnebju

V Franciji so padali vročinski rekordi, v vasi Gallargues-le-Montueux so namerili 45,9 stopinje Celzija, v Parizu pa »znosnih« 34.

© Profimedia

Spet smo tu. Po stoletnem poletju 2018 z vročinskimi valovi, sušami in gozdnimi požari imamo zdaj v velikem delu Evrope nadaljevanje – še eno poletje stoletja, tokrat s saharskim vetrom in še celo višjimi temperaturami kot lani. Po hladnem maju je bil junij vendarle topel – in to kako! Za ta letni čas izredno nenavaden vročinski val je zajel skoraj polovico celine, od Portugalske do Poljske. Madrid se je pripravljal na 42 stopinj. »Prihaja pekel,« je čivknila španska televizijska vremenarka. V švicarskem Ticinu je bilo s temperaturo do 35,1 stopinje Celzija vroče kot še nikoli, na Češkem so izmerili 38,9 stopinje.