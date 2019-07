'Trendovska' prenova identitete UL

Konec maja je senat UL potrdil predlog o spremembi celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani. Potreba po menjavi podobe naj bi nastala na podlagi strokovnega mnenja o obstoječi podobi univerze. "Univerza v Ljubljani mora prenoviti identiteto in poenotiti sporočanje na nivoju univerze in članic, kar bo pripomoglo k identifikaciji študentov in zaposlenih iz UL ter izboljšalo njeno mednarodno prepoznavnost," je zapisano v gradivu za sejo senata. "Razširjen nabor navodil za uporabo identitete, oblikovalskih predlog in novih materialov bo izboljšal uporabniško izkušnjo in dvignil kakovost storitev UL." Informacija o spremembah je doživela burne odzive, med drugim tudi spletno peticijo zaposlenih na UL proti prenovi.

Da so pomisleki nastali že med samo sejo, je razvidno iz zapisnika, ki navaja, da je bilo med razpravo "več različnih mnenj o tem, ali je osvežena podoba preveč moderna in ali bi bilo treba ohraniti podobo Deželnega dvorca oziroma kako poudariti dolgoletno tradicijo UL". Rektorja Igorja Papiča so študentje vprašali tudi glede stroškov permanentnih simbolov, kot so na primer zastave in table, in potrošnega materiala, kot so ovojnice in dopisni listi. Dobili so odgovor, da "bo prišlo do dodatnih stroškov", zapisnik pa o tem, kolikšni bi naj ti stroški bili, ne navaja podatka.

"V odgovoru Fundaciji Brumen je rektor poudaril, da gre za 'osvežitev celostne grafične podobe', ki je 'prispevek Akademije za likovno umetnost in oblikovanje'. Univerza v Ljubljani se je torej projekt odločila izvesti interno."

Dvomi pa se porajajo tudi številnim profesorjem in profesoricam, ki so oblikovali spletno peticijo "proti samovoljni 'prenovi' vizualne podobe Univerze v Ljubljani". Peticija ima zaenkrat 112 podpisnikov. Osrednja slovenska univerza je najpomembnejša javna ustanova v Sloveniji, navajajo v besedilu pobude, in to vlogo bi morala odražati tudi njena zunanja podoba. Nova predlagana podoba pa tej vlogi ni primerna, zapisujejo profesorji, saj "je bila sprejeta brez natečaja, ki je v takih primerih nujen, brez sodelovanja javnosti in celo brez vednosti ožje univerzitetne skupnosti in študentov". Strokovne razprave ni bilo, opozarjajo, ta se dogaja šele zdaj, ko je sklep že sprejet.

Zaprto sprejetje tovrstnega predloga je zmotilo tudi Fundacijo Brumen, ustanovo za promocijo oblikovanja vidnih sporočil. "Glede na to, da razpisa za prenovo podobe nismo zasledili, smo rektorju pisali z željo po obrazložitvi faze, v kateri se postopek nahaja," so zapisali v pismu javnosti. "V odgovoru Fundaciji Brumen je rektor poudaril, da gre za 'osvežitev celostne grafične podobe', ki je 'prispevek Akademije za likovno umetnost in oblikovanje'. Univerza v Ljubljani se je torej projekt odločila izvesti interno."

Pri prenovi najvišje izobraževalne ustanove v državi daje formalni postopek izbora izvajalca in končne rešitve "merodajen zgled pri siceršnjemu upoštevanju strokovne javnosti v zelo vidnem in odmevnem kontekstu" in primerno bi bilo, da pridobivanje izvajalca za tovrstno delo poteka preko javnega razpisa, opozarjajo. Stroka bi tako dobila jasen vpogled v postopek in imela dostop do strokovne analize potreb UL. Pri Fundaciji Brumen namreč menijo, da so razlogi za popolno zamenjavo podobe "precej medli, rezultati pa ne opravičujejo korenitih sprememb".

"Preseneča nas, da se je po celoletni strokovni analizi pred senatom znašla (in bila potrjena) precej okrnjena, skromna predstavitev nove podobe, ki šarmira z všečnimi rešitvami, ne odgovarja pa na ugotovljene pomanjkljivosti."

"Navkljub temu, da se govori o 'osvežitvi identitete', gre za popolno opustitev obstoječe podobe," piše Fundacija Brumen o vizualnih odločitvah novega projekta. "Predlagana nova podoba staro podobo na celi črti luknja. Preseneča nas, da se je po celoletni strokovni analizi pred senatom znašla (in bila potrjena) precej okrnjena, skromna predstavitev nove podobe, ki šarmira z všečnimi rešitvami, ne odgovarja pa na ugotovljene pomanjkljivosti - vsaj ne takšne, ki bi problematiko reševale na strukturni ravni."

V fundaciji ugotavljajo, da se s spremembo izgleda UL želi približati mlajši publiki z bolj trendovskim in potrošniškim pristopom. V prezentaciji obenem opažajo, da se želi Univerza s promocijskim materialom tudi tržiti: "Če je slednje za javno institucijo povsem primerno, naj presodijo njeni vodilni kadri." Fundacija UL poziva, naj raje razpiše javni natečaj za obnovo podobe "na osnovi že določenih vizualnih izhodišč identitete, vizije lastne strategije in svojih ciljev". Univerzi obenem svetujejo, naj v žirijo povabi vsaj dva strokovnjaka.