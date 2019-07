Trumpove bele ameriške sanje

Predsednik ZDA kongresnice pošilja "nazaj, od koder so prišle"

Donald Trump.

"Pojdite nazaj domov," so bile besede, s katerimi je predsednik ZDA Donald Trump na Twitterju napadel kongresnice iz vrst demokratov. S komentarjem, ki je priklical v spomin njegovo izjavo o "usranih državah", je pospremil tri sovražne tvite, ki so (sicer neimenovane) kongresnice pošiljali "nazaj v popolnoma uničene in kriminala polne kraje, od koder so prišle". Po vsesplošnem ogorčenju je Trump novinarjem zatrdil, da njegove izjave niso niti najmanj rasistične, da so v resnici rasistke napadene kongresnice, ki mu z "ostudnimi dejanji" in "umazanimi jeziki" dolgujejo opravičilo.

"Zanimivo je videti 'napredne' demokratske kongresnice, ki prihajajo iz držav, katerih vlade so popolna katastrofa, najslabše, najbolj pokvarjene in nesposobne na svetu, kako zlobno ukazujejo prebivalcem Združenih držav, najboljše in najmočnejše države na planetu, kako naj se upravlja naša vlada," je zapisal Trump. "Zakaj ne gredo nazaj in popravijo popolnoma uničene in kriminala polne kraje, od koder so prišle, nato pa naj se vrnejo in pokažejo, kako se stvari streže."

Trumpov tvit v celoti.

Četudi predsednik ni imenoval tarč svojega tvita, je jasno, da je bil napad usmerjen v skupino liberalnih kongresnic, ki mu že vse od svoje izvolitve gredo v nos. Alexandria Ocasio-Cortez prihaja iz New Yorka, Ayanna Pressley iz Massachusettsa, Rashida Tlaib iz Michigana, Ilhan Omar pa iz Minnesote. Omar je tudi edina, ki ni bila rojena v ZDA in se je tja kot otrok priselila iz Somalije. Pressley je Američanka afriškega rodu, Tlaib je hčerka palestinskih priseljencev, Ocasio-Cortez pa je bila v New Yorku rojena staršem portoriškega porekla.

"Jezni ste, ker si ne morete predstavljati Amerike, ki nas vključuje."

"Država, iz katere prihajam, in država, na katero prisegam, so ZDA," se je Ocasio-Cortez odzvala na Trumpove trditve, da kongresnice niso Američanke. "Jezni ste, ker si ne morete predstavljati Amerike, ki nas vključuje," je zadela bistvo z namigom, da se je Trump s svojim zapisom obregnil ob nebelo barvo kože napadenih kongresnic. "Tako izgleda rasizem," je v komentarju odločno povedala tudi Ayanna Pressley, "me pa smo, kot izgleda demokracija".

Na tvite so se demokrati odzvali hitro in množično. Kandidati za predsedniške volitve v 2020 Elizabeth Warren, Beto O'Rourke in Bernie Sanders so Trumpov zapis označili za rasističen, Sanders je komentiral: "Skupaj moramo stati za pravico in dostojanstvo vseh." Demokrat Don Beyer, ki je bil rojen v Italiji in je bele polti, je izpostavil, da njega predsednik ni nikdar napadel s podobnimi opazkami. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je tvite komentirala z besedami, da je Trumpov slogan 'Naredimo Ameriko spet veliko' "vedno pomenil 'narediti Ameriko spet belo'."

Alexandria Ocasio-Cortez kot govornica na Ženskem maršu (Women's March). Mlada kongresnica je večkrat spregovorila proti politikam Donalda Trumpa.

Republikanci so se v večini resda odzvali tišje, kasneje in manj ostro, a peščica kritikov iz republikanskih vrst, ki se je pred Belo hišo pridružila viharju neodobravanja, kaže, da se je Trump spustil na raven, kamor mu tudi njegovi kolegi ne želijo slediti. Michael R. Turner, republikanski predstavnik Ohia, je na Tweeterju predsednikov izpad označil za rasističen, Trumpa pa pozval k opravičilu: "Moramo delovati kot država, ki se dvigne nad sovraštvo, ne pa ga omogoča." Will Hurd, predstavnik Teksasa in edini temnopolti republikanec v predstavniškem domu, je tvite prav tako oklical za rasistične in ksenofobne. Podobno se je odzval senator Tim Scott, edini temnopolti republikanec v senatu, z besedami, da so predsednikovi osebni napadi nesprejemljivi, jezik pa rasno žaljiv.

Trumpova logika je preprosta. Njegova najpogostejša kritika vseh, ki se z njim ne strinjajo ali kritizirajo njegovo predsedovanje, je razglasitev teh oseb za "uničevalce naše države" in sovražnike Amerike.

Medtem ko se je večina republikancev od tvitov tiho distancirala, pa so se našli tudi ekstremisti, ki predsednika zagovarjajo. "Vsi vemo, da je AOC [Ocasio-Cortez] in ta skupina kup komunistov. Sovražijo Izrael, sovražijo našo državo," je v Trumpovo obrambo na predsednikovem najljubšem kanalu Fox News povedal senator Lindsey Graham.

Trumpov rasizem sicer ni nič novega. Od dneva, ko je napovedal svojo predsedniško kandidaturo v letu 2015, so njegova retorika in dejanja jasno pokazala, da ima predsednik izključujoč pogled na to, kdo je po njegovem mnenju lahko Američan in kdo ne. Odskočna deska Trumpove politične kariere so bile obtožbe, da Barack Obama ni niti Američan niti katolik. Svojo kampanjo je začel z razglasitvijo Mehičanov za posiljevalce in razpečevalce drog in obljubo (ter kasneje tudi poskusom), da bo ljudem iz večinsko muslimanskih držav prepovedal vstop v ZDA. Temnopolte NFL (Državna nogometna liga) igralce, ki so v protestu pokleknili med igranjem himne, je označil za nepatriotske in neameriške, rekoč: "Morda ne bi smeli biti v naši državi."

Ilhan Omar na delavskem protestu proti Amazonu. V Somaliji rojeno ameriško državljanko in kongresnico je Trump v "obrambi" svojih tvitov med drugim oklical za podpornico Al Kaide.

Ob vsem tem so se Trumpovi rasistični tviti pojavili na isti dan, ko je njegova administracija začela izvajati racije nezakonitih priseljencev. Akcija masovnih deportacij naj bi po napovedih prizadela okrog 2000 ljudi. V strahu pred Zvezno agencijo za carino in zaščito meje (ICE) se migranti zaklepajo v domove, atlantska županja Keisha Bottoms, ena izmed mnogih županov in županj, ki nasprotujejo akcijam ICE, pa je priseljencem javno svetovala, naj ne odpirajo vrat, dokler ne vidijo sodnega naloga. Da so razmere v zbirnih centrih na meji z Mehiko katastrofalne, je znano in odkar je na oblasti Trump, je po podatkih človekoljubnih organizacij v priporu ICE umrlo že 24 ljudi.

Verjamejo, da je angleški jezik in kultura, ki temelji na krščanskih prepričanjih, pogoj narodne identitete. Vse to pa je le posledica (napačnega) razumevanja, da je "belo-ameriško-katoliško" privzeto kulturno jedro Združenih držav.

Trumpova logika je preprosta. Njegova najpogostejša kritika vseh, ki se z njim ne strinjajo ali kritizirajo njegovo predsedovanje, je razglasitev teh oseb za "uničevalce naše države" in sovražnike Amerike. Najostrejše besede prihrani za ljudi nekatoliške vere, nebele barve kože, za manjšine in prikrajšane v sistemu. Nasprotno so tisti, ki ga podpirajo, patrioti, ljubitelji zastave in vojske, "pravi Američani", ki preprosto želijo Ameriko ponovno narediti veliko.

Demoniziranje (predvsem) ljudi nebelih ras podpira retorika, v kateri so spremembe, ki se dogajajo v ZDA, grožnja ameriškemu načinu življenja, piše Theodore R. Johnson v kolumni za Guardian. Anketa Državnega centra za raziskovanje mnenj (NORC) iz marca 2017 kaže, da kar 7 od 10 Američanov meni, da ZDA izgubljajo svojo identiteto. V Trumpovi stranki velja soglasno mnenje, da je največja grožnja tej identiteti nezakonito priseljevanje. Verjamejo, da je angleški jezik in kultura, ki temelji na krščanskih prepričanjih, pogoj narodne identitete. Vse to pa je le posledica (napačnega) razumevanja, da je "belo-ameriško-katoliško" privzeto kulturno jedro Združenih držav.

Kar Trumpov rasizem pušča za seboj, je sled normalizacije rasističnega, ksenofobnega, homofobnega (itd.) diskurza, ki se ob rastoči kulturi sovraštva ne regulira in ne išče opravičil. Chuck Schumer, vodilni v ameriškem senatu, je dogajanje komentiral z besedami, da tviti, od katerih "kaplja rasizem", ne bodo nujno škodovali Trumpovim možnostim ponovnega mandata. Ravno nasprotno: zdi se, da ameriški predsednik "razdiralno in nativistično retoriko obravnava kot svojo najboljšo možnost, da se naslednje leto obdrži v Beli hiši. Analitiki pravijo, da ima prav," še dodaja Schumer.