Ursula von der Leyen: "Želim enotno in močno Evropo"

Nemška obrambna ministrica bo prva ženska predsednica evropske komisije

Ursula von der Leyen, nova predsednica Evropske komisije.

© Flickr

Evropski parlament je s tesno večino izvolil Ursulo von der Leyen na mesto nove predsednice Evropske komisije. Na tajnem glasovanju v Strasbourgu je nemško krščansko demokratko podprlo 383 evropskih poslancev, 327 jih je bilo proti in 22 vzdržanih. "V demokraciji je večina večina," je na novinarski konferenci komentirala pripombo novinarja, da je bila izvoljena s tesno večino le devetih glasov.

V zadnjih dneh se je kandidatka predstavila vsem političnim skupinam, pred glasovanjem pa je evropske poslance skušala prepričati še v štiriurni dopoldanski razpravi, v kateri je predstavila smernice petletnega mandata. Izpostavila je odločne ukrepe v boju proti podnebnim spremembam, večjo socialno pravičnost, pošteno obdavčitev multinacionalk ter ukrepe za otroke in mlade.

Kljub temu, da je hitro uživala podporo svoje Evropske ljudske stranke (EPP) in liberalcev (RE), zelenih, levice in skrajne desnice ni prepričala. "Ko sem prišla pred dvema tednoma, nisem imela večina. Videli ste, da je bilo treba sodelovati s političnimi skupinami, da sem jih prepričala," je komentirala in priznala, da je bilo težko dobiti večino. "To sta bila najbolj intenzivna dva tedna v mojem političnem življenju," je še dodala.

Ob objavi izidov glasovanja je von der Leyen dejala, da se čuti zelo počaščeno: "Zaupanje, ki ste mi ga izkazali, je zaupanje v Evropo, ki se je pripravljena boriti za prihodnost." V prihodnjih petih letih želi iz Evrope narediti "podnebju prijazno celino", ki bo služila ljudem, bo gospodarsko močna, digitalna in bo temeljila na vladavini prava z živahno demokracijo. "Želim združiti Evropo in jo popeljati naprej," je še povedala hči nekdanjega evropskega uradnika. "Vedno sem si želela delati za Evropo. Zame je to kot priti domov."

Večina slovenskih evroposlancev je ob izvolitvi Ursule von der Leyen izrazila pričakovanje, da bo izpolnila zaveze, ki jih je dala pred glasovanjem. Podprlo jo je šest poslancev konservativne EPP in liberalcev (RE), proti pa sta bila člana socialistov (S&D). Ljudmila Novak (EPP/NSi) je novo predsednico EC podprla, ker je "zagovornica evropskih vrednot ter v ospredje postavlja človeka," pohvalila pa je tudi njen program in "konkretne ukrepe na področju okolja, varnosti, gospodarstva, migracij in zaščite ranljivih skupin." Milan Zver je dejal, da je kandidatko podprl "predvsem zato, ker je to taktična izbira v dani klimi," Irena Joveva(RE/LMŠ) je sporočila, da von der Leyen ni idealna ali popolna izbira, gre pa v tem trenutku za najboljši kompromis. Romana Tomc (EPP/SDS) je komentirala, da je trenutno "najbolj pomembno, da dobimo predsednico in da Evropska komisija začne z delom." Tanja Fajon (S&D/SD), ki kandidatke, kot tudi Milan Brglez (S&D/SD), ni podprla, je glasovala proti zaradi "načelnosti in integritete". "Danes ni zmagovalca, veliko pa je poražencev," je še povedala.

Emmanuel Macron na Twitterju: "Čestitke [Ursula von der Leyen]! Evropa ima danes vaš obraz. Obraz angažiranosti, ambicije in napredka. Lahko smo ponosni na Evropo. Z vami se bomo pomaknili naprej."

© Twitter

Von der Leyen, ki bo po poročanju krščanskih demokratov (CDU) danes odstopila s položaja nemške obrambne ministrice, bo tako 1. novembra nasledila Jean-Clauda Junckerja in s tem postala prva ženska predsednica Evropske komisije. Luksemburžan ji je na Tweeterju čestital: "Končno prva ženska na čelu Evropske komisije. Ta položaj je velika odgovornost in izziv. Prepričan sem, da boš dobra predsednica. Dobrodošla doma!"

Med prvimi sta novoizvoljeni predsednici čestitala tudi predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in Angela Merkel, ki jo je tudi predlagala za položaj. "Čeprav danes izgubljam dolgoletno ministrico, dobivam novo partnerico v Bruslju. Veselim se dobrega sodelovanja," je tvitnila kanclerka. Številnim čestitkam z vseh koncev Evrope so se med drugim pridružili tudi vodilna kandidata EPP in socialdemokratov Manfred Weber in Frans Timmermans, ter liberalka Margrethe Vestager. Švedski premier Stefan Löfven je komentiral, da je skrajni čas, da je tako pomemben položaj prevzela ženska, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je v čestitki zapisal: "Evropa ima danes vaš obraz. Obraz angažiranosti, ambicije in napredka. Lahko smo ponosni na Evropo."

Prvi izziv za von der Leyen je oblikovanje komisarske ekipe. Države članice je zato pozvala, naj predlagajo kar najboljše kandidate za komisarje in komisarke. Poudarila je, da komisiji želi enako število moških in žensk ter dodala, da je pripravljena zahtevati nova imena, če med predlogi ne bo zadostne zastopanosti žensk.

Nekatere države so imena svojih kandidatov in kandidatk za člane Evropske komisije že sporočile, druge, vključno s Slovenijo, pa bodo to morale storiti v prihodnjih dneh. Nova Evropska komisija naj bi mandat nastopila novembra. Sledila bo delitev komisarskih položajev in zaslišanje kandidatov v Evropskem parlamentu v Bruslju. Zaslišanja naj bi potekala v septembru ali začetku oktobra, za tem pa bo parlament na predvidoma oktobrskem plenarnem zasedanju glasoval o Evropski komisiji kot celoti.