Razbili mrežo vohunov Cie

Domnevni vohuni so bili zaposleni na občutljivih položajih na ekonomskem, jedrskem, infrastrukturnem, vojaškem in kibernetskem področju, kjer so zbirali tajne informacije

Iranske oblasti so danes sporočile, da so varnostne agencije razbile vohunsko mrežo ameriške obveščevalne agencije Cia in aretirale 17 ljudi. Nekatere so obsodili na smrt, druge na dolgoletne zaporne kazni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Domnevni vohuni so bili zaposleni na občutljivih položajih na ekonomskem, jedrskem, infrastrukturnem, vojaškem in kibernetskem področju, kjer so zbirali tajne informacije, so iranski mediji povzeli sporočilo ministrstva za obveščevalne zadeve.

Domnevno vohunsko mrežo so iranske oblasti razbile v četrtek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaenkrat ni jasno, ali so aretacije povezane s primerom, ko je Iran junija sporočil, da je razbil večjo kibernetsko vohunsko mrežo, ki naj bi jo vodila Cia, ter da so v več državah aretirali osebe, povezane s to mrežo.

Že od maja se razmere med Zahodom in Iranom zaostrujejo, ko so v veljavo vstopile nove strožje ameriške sankcije, ki jih je Washington uvedel po lanskem izstopu iz iranskega jedrskega sporazuma. Iran je od takrat začel delno opuščati jedrski dogovor, prejšnji teden pa je v Hormuški ožini zasegel tanker, ki je plul pod britansko zastavo.