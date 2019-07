So nekdanji ameriški diplomati na Kubi res utrpeli spremembe na možganih?

"Ne gre za izmišljotino," je dejala profesorica radiologije na univerzi Pennsilvanije. Kuba pa je v odzivu na študijo znova odločno zanikala vpletenost v domnevne napade na diplomate.

Rezultati ameriške študije o spremembah na možganih ameriških diplomatov

© Jama / American Medical Association

Posnetki možganov okoli 40 ameriških diplomatov, ki so bili na še neznan način poškodovani na Kubi, so razkrili, da se njihovi možgani vidno razlikujejo od posnetkov kontrolnih skupin, so v torek sporočili strokovnjaki. Slikanje z magnetno resonanco potrjuje, da se je "nekaj zgodilo z možgani teh ljudi", je dejala soavtorica študije Ragini Verma.

"Ne gre za izmišljotino," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejala profesorica radiologije na univerzi Pennsilvanije. "Lahko rečem samo, da je treba odkriti resnico," je dodala. Povedala je še, da spremembe na možganih diplomatov niso posledica morebitnih bolezni iz preteklosti, saj so to posebej preverjali.

Študija, objavljena v reviji ameriškega zdravstvenega združenja, sicer ne navaja, kaj bi lahko med letoma 2016 in 2019 povzročilo zdravstvene težave pri diplomatih, ki so službovali na Kubi.

44 diplomatov in njihovih svojcev so leta 2017 na ukaz State Departmenta poslali na slikanje z magnetno resonanco. Strokovnjaki so posnetke njihovih možganov primerjali s posnetki 48 ljudi iz dveh kontrolnih skupin. Razlike so precejšnje, najbolj pa so opazne v beli možganovini in malih možganih. Profesorica Verma je poudarila, da je zdaj pomembno spremljati stanje diplomatov in njihovih svojcev, da bi ugotovili morebitne nadaljnje spremembe.

Ameriški diplomati so se začeli soočati z zdravstvenimi težavami leta 2016. Zbolelo jih je 26, ki so poročali, da imajo težave z ravnotežjem, sluhom, glavobolom, slabostjo in vrtoglavico. Podobne težave je imelo tudi 14 kanadskih diplomatov.

ZDA so zaradi tega septembra 2017 s Kube umaknile večino svojega diplomatskega osebja. Verma je pojasnila, da se jih je večina doslej vrnila na delo, nekateri pa se še vedno zdravijo.

Kuba je v odzivu na študijo znova odločno zanikala vpletenost v domnevne napade na diplomate. Kot je poudaril vodja kubanskega centra za nevroznanost Mitchell Valdes-Sosa, na podlagi študije ne moremo priti do jasnih in dokončnih znanstvenih zaključkov. Predstavnica na kubanskem zunanjem ministrstvu Johana Tablada pa je dejala, da "zaenkrat ni dokazov o kakršnem koli napadu na ameriške diplomate".