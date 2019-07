"Če jih aretiram, sem zanje odgovoren. In če pobegnejo, jih imam pravico postreliti."

V Nemčiji obtožnica za 96-letnega nekdanjega člana odredov SS zaradi spodbujanja sovraštva

Judovska družina se poslavlja pred deportacijo v koncentracijsko taborišče ...

© Arhiv sinagoge Maribor

V Nemčiji so izdali obtožnico za 96-letnega nekdanjega člana zloglasnih nacističnih odredov SS zaradi spodbujanja sovraštva in kršitve pravice do pietete umrlih. Bivšega nacista bremenijo, da je v televizijskem pogovoru o nacističnem pokolu v francoskem Ascqu zmanjševal pomen holokavsta in francoskim civilistom pripisal krivdo za njihovo usodo.

Obtožnico za šestindevetdesetletnika so danes potrdili na sodišču v mestu Hildesheim na Spodnjem Saškem.

Kot spominja nemška tiskovna agencija dpa, so pripadniki francoskega odpora leta 1944, le nekaj mesecev pred zavezniško invazijo, blizu mesta Lille na severu Francije razstrelili železniško progo, kar je imelo za posledico iztirjenje vlaka, nihče pa ni bil ranjen.

Bivšega nacista bremenijo, da je v televizijskem pogovoru o nacističnem pokolu v francoskem Ascqu zmanjševal pomen holokavsta in francoskim civilistom pripisal krivdo za njihovo usodo.

Le malo po tem dogodku so pripadniki odreda SS ukazali povračilni napad na bližnjo vas Ascq, v katerem so 86 dečkov in moških odvlekli do železniške proge, jih postavili v vrsto in postrelili.

Da je sodeloval v tem pokolu, je obtožen tudi 96-letnik, a ga za ta zločin ne morejo več sodno preganjati. Ga pa lahko pred sodišče postavijo zaradi izjav o teh dogodkih.

Po poročanju nemških medijev je lani v pogovoru za nemško javno televizijo ARD v zvezi s pokolom v Ascqu 96-letnik med drugim dejal: "Če jih aretiram, sem zanje odgovoren. In če pobegnejo, jih imam pravico postreliti."

PREBERITE SI TUDI, zakaj v Sloveniji zanikanje holokavsta ni kaznivo >>