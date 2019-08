Zeleni metalci

MetalDays je v okoljevarstvenem smislu lahko zgled drugim festivalom

Stiskanje pločevink

© Marko Alpner

Glasbeni festivali so okoljsko pogosto sporni, tolminski festival MetalDays pa dokazuje, da je tudi na tem področju mogoče veliko narediti. Od leta 2008 se pri organizaciji osredotočajo na zmanjševanje vpliva na okolje, za kar so trikrat prejeli nagrado AGF (a greener festival award), lani so javnosti predstavili petletni načrt za še bolj zelen festival MetalDays, letos pa so od Eko iniciative prejeli certifikat za trajnostno festivalsko higieno.

Kaj to pomeni? Od leta 2008 obiskovalci kampa prejmejo razgradljive kline iz krompirjevega škroba, istega leta so na prireditvi prvi med festivali uvedli depozit za smeti, ki znaša deset evrov, obiskovalci pa ga po kampiranju dobijo nazaj, če prinesejo napolnjene vreče smeti, v katerih so te pravilno razvrščene. »Odziv je res pozitiven, zadnja dva dneva se obiskovalci kar grebejo za smeti,« je povedala Zala Vrhovnik. Meni, da je veliko obiskovalcev okoljevarstveno delovanje festivala ponotranjilo, saj nekateri celo brez denarnih spodbud za drugimi pobirajo smeti in lovijo pločevinke po Soči.

Z metodo depozita organizatorji spodbujajo tudi k večkratni uporabi in vračanju porabljenih kozarcev. Ves pribor od vilic do kozarcev je od leta 2017 biorazgradljiv, takšni so tudi vsi prtički, brisačke in toaletni papir; vse to je izdelano iz recikliranih tetrapakov. Od leta 2017 so po navedbah organizatorjev vsi njihovi odpadki minimizirani in biorazgradljivi, takšni pa naj bi bili do leta 2021 tudi odpadki obiskovalcev. Da bi se izognili številnim nepotrebnim plastenkam, je obiskovalcem brezplačno na voljo pitna voda iz pipe. V kampu niso več zaželeni generatorji na bencin in šotori za enkratno uporabo. Prihodnje leto bodo tisti, ki se bodo na festival pripeljali v avtomobilu s štirimi sopotniki upravičeni do brezplačnega parkiranja. Do leta 2023 pa naj bi bila vsa hrana na festivalu lokalno pridelana in veganska.

Čeprav je že od leta 2013 polovica hrane na prizorišču izključno rastlinskega izvora in so bile letos pred veganskimi stojnicami čakalne vrste, se to zdi nekaterim obiskovalcem festivala »preveč radikalno«, a bo po drugi strani tolminskim gostilnam prineslo še več dobička. Tega je že zdaj veliko; po raziskavi, ki jo je za organizatorje opravila agencija Valicon, samo obiskovalci festivala MetalDays zunaj festivalskega območja brez prenočitev ustvarijo približno 1,2 milijona evrov prometa v Tolminu.

Lokalce in metalce poleg turizma druži še ljubezen do idilične lokacije, a je ta zdaj ogrožena. Z letom 2021 se predvidoma začne gradnja obvoznice, ki bo prepolovila festivalsko prizorišče, in ker po zakonu 35 metrov na eno in drugo stran obvoznice ne bo dovoljeno taboriti ali postavljati premičnih objektov, bo morda prihodnje leto MetalDays zadnjič na sotočju. Organizatorji edino možnost festivala na priljubljeni lokaciji vidijo, če bi v času festivala obvoznico zaprli in jo uporabili za parkirišče. Župan Tolmina Uroš Brežan te možnosti ne izključuje in napoveduje, da se bodo po festivalski sezoni sestali z organizatorji festivalov in »se odkrito pogovorili, v kolikšnem obsegu in na kakšen način ta turistični produkt, ki mora biti v skupnem interesu organizatorjev in destinacije, razvijati naprej«. Če za organizatorje zadovoljivega dogovora ne bo, imajo že ogledani dve festivalski lokaciji (ena od njiju je na Obali), a bo odpoved dosedanji lokaciji skoraj zagotovo negativno vplivala na festival.